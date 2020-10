2 de octubre 1968: Nombres que no se deben olvidar del Movimiento Estudiantil

View this post on Instagram

Sigue a: @maarcosky 👈🏼 Presos del Lecumberri pasando el tiempo, esta prisión fue fundaba por Porfirio Díaz en 1885. Recordemos que en la actualidad ya no es una cárcel pero sin duda que tendrían que visitarlo (obviamente después de la cuarentena) cuenta con una historia única y muchos comentan que es su museo favorito ¿Cual es el de ustedes? Año: Década de los 60's Lugar: Lecumberri Fuente: Universal MX