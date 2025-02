Nueva pista revela que la niña Ivonne fue vista con un tatuador en el Metro después de ser reportada como desaparecida

Autoridades chilenas continúan investigando la misteriosa desaparición de la adolescente Ivonne Alvarado, de 13 años de edad, quien desapareció de su domicilio el pasado 14 de febrero. Ahora, una nueva pista podría revelar lo que pasó con la menor de edad y es que cámaras de seguridad de un establecimiento la captaron caminando con un presunto tatuador dentro de la estación de metro Cal y Canto, esto unos días después de que se informó sobre su desaparición.

Según el reporte oficial del caso Ivonne Alvarado desapareció la noche del 14 de febrero, luego de que supuestamente salió sin permiso de su casa, ubicada en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Una semana después de lo sucedido se dieron a conocer - mediante medios de comunicación - una serie de grabaciones donde se veía a la niña en un parque acuático llamado AquaPark; resaltó en los videos que la menor estaba acompañada de un adulto de aproximadamente 40 años.

Ahora, a pocos días de que salieron a la luz estas grabaciones, se difundió un nuevo video de Ivonne Alvarado, donde se ve a la niña en la estación del metro Cal y Canto en compañía de otro hombre, quien presuntamente sería un tatuador. Hasta ahora, se desconoce el paradero de la adolescente, pero estos videos podrían ayudar a las autoridades a resolver el caso.

¿Quiénes son los hombres con los que salió la menor?

Las autoridades no tienen claro si la menor acudió primero a AquaPark, o a la estación del metro Cal y Canto. No obstante, se ha comentado que en ambos lugares estuvo en compañía de dos hombres diferentes, cuya identidad no ha sido revelada por la policía. En la ficha de búsqueda de la menor se resalta que Ivonne solo tiene 13 años de edad y el último día que la vieron sus padres vestía una falda blanca, un suéter color negro, calcetas y zapatos también en color negro.

Sobre los hombres con los que se pudo haber estado Ivonne, la madre de la niña ha recordado que un menor de edad - como su hija - no puede estar en compañía de hombres adultos, puesto que esto también constituye a un delito. La madre de la niña, identificada como Yuri Arbeláez, ha pedido apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para que den con el paradero de su hija lo antes posible, puesto que teme que se encuentre en alguna situación de peligro donde esté vulnerable a sus agresores.

Madre de Ivonne pide ayuda para localizar a su hija desaparecida

En entrevista con el medio de comunicación 24Horas, la madre de la pequeña Ivonne comentó que desconoce si su hija conocía a los hombres con los que se le ha visto en los videos: "no sé si la Ivonne lo conozca la verdad, pero de todas maneras un adulto no puede tener una menor de edad, es un delito, la puede retener", dijo. La mujer también le mandó un mensaje a la adolescente - en caso de que ella pudiera verlo - para exhortarla a regresar a su casa.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de la adolescente Ivonne. En su ficha de búsqueda las autoridades han exhortado a la ciudadanía a denunciar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la menor de edad, quien no se descarta que esté siendo víctima de algún tipo de delito.

