Arrestan a un entrenador de futbol por apuñalar a un adolescente de 16 años de su mismo equipo

Un entrenador de futbol español se encuentra detenido acusado por presuntamente haber apuñalado a un joven de 16 años de edad, quien supuestamente era jugador del equipo que el sujeto entrenaba. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero, cerca de las 5:40 horas, cuando la víctima se encontraba practicando el deporte. Hasta ahora, las causas del ataque son desconocidas y el sospechoso ha optado por guardar silencio ante las autoridades.

Según el reporte de medios locales y agencias de noticias, el suceso ocurrió el la localidad de Andalucía, donde las autoridades recibieron un llamado de emergencia por un joven varón había sido apuñalado por un hombre mayor. Al llegar a la escena la policía encontró a la víctima con dos puñaladas en el cuerpo, mismas que presuntamente habrían sido propiciadas por su entrenador de futbol; el joven presentaba una visible herida en la zona del hígado, por lo que fue llevado a un hospital.

Por su parte, el agresor y entrenador del joven se había dado a la fuga. Horas más tarde, la policía Local informó que fue detenido un hombre en relación con los hechos violentos en contra del adolescente. El sospechoso sería un entrenador de futbol, de 62 años de edad. Pese a que el sujeto fue presentado ante un juez local, no reveló las causas que lo motivaron a realizar la agresión en contra del menor de edad, por lo que se mantiene el misterio.

¿Qué pasó con el adolescente apuñalado?

El adolescente permanece en el hospital. Foto: pixabay.

De acuerdo con medios españoles, la víctima - cuya identidad no fue revelada - fue llevada de emergencia a un hospital local, donde continúa recuperándose de sus lesiones. Hasta ahora, no está claro el estado de salud del joven, pero tras la agresión, se compartió - de forma preliminar - que el menor de edad tendría que ser sometido a, por lo menos, una cirugía, esto debido a la herida que tenía cerca del hígado. No obstante, no hay indicios de su estado de salud actual.

Tras el ataque, el club deportivo Sierra de Yeguas, donde jugaba el menor de edad, condenó los hechos. El equipo negó que tuvieran conocimiento sobre peleas, o desacuerdos, entre el entrenador y el adolescente, por lo que tampoco conocen las causas que propiciaron la agresión. El club destacó que espera que las autoridades puedan investigar a fondo el crimen y que el suceso no quede impune; también desearon una pronta recuperación a la víctima.

Entrenador quedó detenido

El entrenador quedó detenido por los hechos violentos. Foto: freepik.

Según la prensa local el entrenador quedó en calidad de detenido y será acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa. El hombre se ha negado a declarar y ha guardado su derecho a permanecer en silencio, por lo que las causas de la agresión no se han relevado. De igual forma, trascendió que el club de futbol ya dio de baja al agresor del adolescente, quien permanece privado de su libertad en espera de que se esclarezca su situación jurídica.

Se espera que las autoridades españolas den a conocer más información a medida que el caso avance. Por ahora, decenas de personas se han pronunciado en redes sociales para exigir justicia por el adolescente y pedir a las autoridades que el crimen no quede impune; de igual manera, han exhortado a los padres de familia a conocer a las personas con las que sus hijos se relacionan fuera del entorno familiar.

