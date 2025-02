Mujer desaparece tras ir al baño en un restaurante; una llamada, la nueva pista para resolver el caso

Tras meses de la misteriosa desaparición de María Ercira Contreras - una mujer de 86 años de edad - las autoridades chilenas podrían finalmente tener una pista que sería de ayuda para dar con el paradero de la adulta mayor, quien fue vista por última vez el pasado 12 de mayo de 2024, mientras celebraba del Día de las Madres en un restaurante en la ciudad de Limache. Según sus seres queridos, la mujer avisó que iría al baño y desde entonces no la han vuelto a ver.

Para dar un contexto del caso, María Ercira Contreras salió a comer con sus familiares el pasado 12 de mayo de 2024, esto con la intención de celebrar el Día de las Madres. Los seres queridos de la mujer relataron que durante la celebración todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que la adulta mayor se levantó para ir al sanitario. No obstante, conforme pasaban los minutos, sus familiares se percataron de que no regresaba y la fueron a buscar.

En los baños, los familiares de María Ercira se dieron cuenta de que la mujer no estaba, por lo que iniciaron una intensa búsqueda dentro del local. Posteriormente, sus seres queridos solicitaron la intervención de las autoridades locales, quienes comenzaron un fuerte operativo para dar con el paradero de la mujer. Cámaras de seguridad evidenciaron la sombra de María Ercira caminando por la zona de los estacionamientos, pero nunca se encontró un rastro sobre su paradero.

Una llamada podría ser la nueva pista sobre la desaparición de la mujer

Sigue la búsqueda de la a mujer desaparecida. Foto: @PDI_CHILE

Al no haber suficiente información sobre el paradero de la mujer, habitantes de Chile comenzaron a especular sobre diversas teorías sobre lo que pudo haberle pasado a la adulta mayor. Las autoridades por su parte explicaron la desaparición y la relacionaron con un posible accidente en la zona; aunque, los familiares de la mujer señalaron que podría haber terceras personas involucradas en esta misteriosa desaparición. Otras personas, que han seguido el caso, han desconfiado de los familiares de la mujer, a quienes señalan por supuestamente estar relacionados con la desaparición.

Ahora, ha casi un año de los hechos, se ha difundido una misteriosa conversación por teléfono la cual podría dar una pista de qué fue lo que sucedió con la mujer. La llamada telefónica fue entre el esposo de una de las nietas de la mujer desaparecida y otro familiar de él; en esa grabación, difundida por el medio La Tercera y grabada por la policía, se oye al hombre decir que sabe lo que pasó con la mujer y que el personal del restaurante estaría involucrado en los hechos.

Una persona sabría lo que en verdad pasó con la mujer

La mujer no ha sido localizada. Foto: @mariseka

"Nos acaban de decir realmente lo que pasó es que está metida la gente del restorant. La gente del restorant nos acaban de decir que está metido el dueño y la abuela… ellos estuvieron, ellos la encubrieron, la mataron", se oye decir a un hombre identificado como Alfonso Cossio -esposo de Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida-. A lo que la otra persona le pregunta si la mujer sigue viva, o no, para posteriormente escuchar a Alfonso decir "no sabemos, papá, si estamos recién. Esto es noticia totalmente fresca, no sabe nadie y necesitamos protección".

El esposo de la nieta de la mujer agregó lo siguiente: "no sabemos, no sabemos, ni muerta ni viva. El hueón lo único que dijo, a la abuela se la llevaron a Puerto Montt y a nosotros nos tienen amenazados con sicarios. El trabajador dijo que no quiere correr riesgo y yo no puedo aguantar esta hueá, ya es demasiado y necesitamos ayuda o protección. Y ustedes también están en riesgo". Cabe mencionar que hasta ahora no hay personas arrestadas por este suceso y la policía continúa con las investigaciones, pero esta llamada podría ayudar a resolver el misterio.

