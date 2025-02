La CIA espía con drones a los narcotraficantes en México

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "campañita" a los reportes de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha hecho vuelos con aviones no tripulados (drones) para espiar a presuntos narcotraficantes en México, según The New York Times y la cadena CNN.

El presidente Donald Trump afirmó que "desde hace años", México está dirigido por los cárteles y ofreció que "si quisieran ayuda con eso, se la daríamos".

La operación de drones espía, que se inició bajo el gobierno del presidente Biden, tendría el objetivo de recabar información sobre los movimientos de los grupos que trafican drogas, en especial fentanilo, hacia Estados Unidos.

La mandataria aseguró que los informes "son parte de esa campañita" que ya la semana pasada reportó que el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses había realizado vuelos de aviones espía sobre aguas internacionales en el Mar de Cortés y sobrevuelos en la frontera sin entrar a territorio mexicano, pero a los que también restó importancia tras subrayar que no admitirá violaciones a la soberanía de México.

En rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, Trump reiteró que:

"Tengo una muy buena relación con México, pero creo que está dirigido en gran medida por los cárteles, y eso es algo triste de decir".

De acuerdo con la información, los Drones MQ9 Reaper no estarían armados, aunque se recuerda que ese tipo de aparatos ha sido usado en Asia menor, incluso Siria, Irak, Yemen, Somalia y Afganistán, para dar muerte a militantes islamistas.

Durante su campaña electoral, el ahora presidente Trump dijo que consideraría la posibilidad de usar la fuerza militar para atacar a los cárteles mexicanos, a los que se espera clasificará como "terroristas" para cumplir con requisitos legales de EU antes de ordenar ataques en territorio de otros países.

Siempre según The New York Times, los vuelos llegan:

"Bien adentro de la soberanía de México" y siempre según los reportes "no se avizoran usarlos para realizar ataques" y la información que han obtenido ha sido suministrada a las autoridades mexicanas.

La CNN consignó que:

"Los vuelos más recientes fueron comunicados al Congreso por la administración Trump mediante una notificación reservada para programas encubiertos nuevos o actualizados que la CIA pretende ocultar o negar, dijo una fuente familiarizada con el asunto, los vuelos representan una escalada clara. Las notificaciones no mencionaron a los socios mexicanos".

Además de los esfuerzos de la CIA, el Comando Norte del Ejército estadounidense aceptó la semana pasada haber ampliado su vigilancia de la frontera, pero no ha entrado a territorio mexicano.

-Con información de Carlos Navarro y Fernanda García

