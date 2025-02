Donald Trump arremete contra México: "está en gran parte dirigido por los cárteles"

El presidente Donald Trump vuelve a cargar contra México y ahora este martes 18 de febrero frente a integrantes de la prensa norteamericana dijo que gran parte de la nación azteca "se encuentra dirigida por los cárteles de la droga", por lo que no dudó nuevamente en ofrecer "ayuda" al gobierno nacional para atender el problema del narcotráfico.

Por otro lado, siguiendo con este discurso anti-derechos, el mandatario también lamentó que nuestro país permitiera "que una enorme cantidad de migrantes" ingresaran sin papeles a territorio estadounidense.

"Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está gobernado en gran medida por los carteles de la droga. Si quisieren ayuda con eso, se la daremos", declaró el también empresario con miembros de la prensa

Otro contexto a destacar es que el mandato de Trump tuvo a cientos de personas sortearon las bajas temperaturas para manifestarse el lunes contra su administración y sus políticas, gritando lemas como “¡No hay reyes en el Día de los Presidentes!” en ciudades de la Costa Este.

En Florida y California, los medios de comunicación locales reportaron que cientos de manifestantes llevaron a cabo protestas con el lema “Día de no es mi Presidente”.

Foto: AP

Drones volando en territorio nacional: reporta NYT

Las declaraciones del mandatario norteamericano se derivaron al cuestionamiento que hicieron los periodistas sobre los drones que han sobrevolado territorio mexicano. Y es que de acuerdo con el periódico The New York Times, la CIA ha comunicado al Congreso que está utilizando drones no tripulados para espiar las actividades de los cárteles al interior de México.

Siguiendo esta nueva línea de investigación, la cadena de televisión CNN, citando fuentes militares, afirmó que hubo al menos 18 vuelos de ese tipo durante las dos primeras semanas de la presidencia de Trump. Dichas acciones se han intensificado luego de que el mismo presidente declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Cabe señalar que las declaraciones de Trump se hacen en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos por dos temas importantes de la agenda binacional: el incremento de aranceles y los flujos migratorios. Tan solo este pasado domingo, Tom Homan, el zar de la frontera, informó que fueron detenidas solo 229 personas en los más de 3.000 kilómetros de línea fronteriza.

