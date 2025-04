Enfermera acusada de matar a bebés sonríe durante su juicio y da conmovedora razón

Brenda Agüero es una enfermera acusada de haber matado a varios bebés que estaban en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba en Argentina. Lleva casi tres años detenida y ha enfrentado varias sesiones en su juicio, donde en cada una de ellas se ha caracterizado por sonreír.

El gesto de la enfermera Agüero ha causado indignación entre la opinión pública por tomar la actitud en un caso grave como lo es el asesinato de bebés. La mujer ha insistido durante los últimos tres años que no es culpable de la muerte de los menores, y afirmó que se siente cansada porque nadie le cree.

Brenda Agüero reiteró su inocencia. "Llevo casi tres años detenida y todavía no lo puedo creer. Todo este tiempo por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice", acotó la enfermera citada por medios locales.

Brenda fue detenida en 2022 y aunque señaló que daría respuesta a todos los cuestionamientos, dijo que decidió callar ante la agresividad que han mostrado las autoridades de justicia con ella, mientras enfatizó que su vocación profesional siempre estuvo enfocada en el cuidado de sus pacientes, por lo que menos haría daño a un bebé.

La enfermera explicó por qué sonríe en su juicio por homicidio a bebés. Foto: A24

La conmovedora razón por la que sonríe la enfermera acusada de asesinato

La enfermera dio a conocer la razón por la cual cada vez que inicia una nueva comparecencia en su juicio por asesinato de bebés, se da el tiempo de hacer una gran sonrisa para voltear en dirección donde acude la gente, entre ellas familiares y amigos de las personas procesadas.

La falta de empatía que las personas calificaron a la sonrisa que hace la enfermera Brenda Agüero, fue aclarada por la propia procesada quien enfatizó que está consciente que está en un juicio y sabe a qué se enfrenta, y confía que el caso sea aclarado, dijo citada por A24.