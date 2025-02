"Podría haber sido una orca o un monstruo marino", joven que fue tragado por una ballena revela qué pensó en ese momento

Un joven vivió momentos de terror luego de ser tragado por una ballena cuando navegaba junto a su padre por el Estrecho de Magallanes, uno de los sitios turísticos y marítimos más importantes al sur de Chile. Además, el caso cobró mayor revuelo cuando se filtró el video del momento exacto, gracias a que su padre se encontraba grabando el recorrido con una cámara clavada en la popa fija de su embarcación.

Adrián y su padre, Dell Simancas, atravesaron juntos el insólito momento. Sin embargo, el joven de 23 años fue quien sufrió las mayores consecuencias, debido a que su kayak cruzó justo a un lado de una ballena jorobada, la cual emergió por debajo del mar y lo tragó de un segundo a otro.

A pesar de que fue engullido por el animal de varias toneladas, Adrián logró retomar el equilibrio de su kayak y volver a flote, para finalmente acercarse al kayak de su padre y salvarse la vida. El video reveló también la reacción del padre, que se mantuvo en todo momento dándole instrucciones a su hijo sobre cómo librarse del animal.

Adrián Simancas, un venezolano que vivió una experiencia asombrosa, sobrevivió tras ser tragado por una ballena.



— ULTIMA HORA ECUADOR (@UltimaHoraEC_) February 14, 2025

"Ya no podía pelear para evitar que me comiera porque ya me había comido”, narró.

Así reaccionó Adrián tras ser tragado por una ballena jorobada

Ahora, Adrián compartió paras medios locales su con más a profundidad los inquietantes momentos que sufrió en alta mar, los pasos que siguió para sobrevivir y sus pensamientos después de ser tragado por una ballena jorobada y vivir para contarlo.

“Alcancé a ver un color azul oscuro y un blanco. Sentí una textura babosa, que me alcanzó a rozar la cara. En ese momento, cerré los ojos esperando un impacto, pero sentí más bien como que me volteaba (…) Pasé un segundo, dándome cuenta de que estaba dentro de la boca de algo, que quizás me había comido, que podría haber sido una orca o un monstruo marino”, narró Adrián a "BBC Mundo".

Además, Adrián reveló que al momento de estar en la boca de la ballena tuvo pensamientos de supervivencia aún dentro del animal, tal y como ocurrió en la historia de Pinocho. No obstante, segundos después la ballena lo escupió y regresó a la superficie, momento en el cual sintió mayor miedo. "Me di cuenta de que no me había comido, de que no era un depredador".

Las ballenas jorobadas pueden alcanzar a pesar hasta las 53 toneladas

FOTO: Semarnat

Su padre también reveló mayores detalles al respecto, quien aseguró que todo sucedió demasiado rápido. Aseguró que , de un momento a otro, Adrián había desaparecido, hasta que avistó un cuerpo gigante e intuyó que se trataba de una ballena.

¿Cuánto pesa una ballena jorobada?

De acuerdo con información del Semarnat, las ballenas jorobadas pueden alcanzar una longitud promedio de 15 metros para las hembras adultas y una longitud promedio de 14 metros para los machos adultos. Además, estos animales pueden llegar a pesar entre 30 y 40 toneladas, con un máximo de 53 toneladas.

