Detienen a un vigilante por el feminicidio de la enfermera Diana, la mató usando el casco de su motocicleta

Un presunto vigilante de seguridad fue detenido por el feminicidio de una joven enfermera en la ciudad de Ibagué, en Tolima, Colombia. De acuerdo con datos de las autoridades locales, el crimen se descubrió el pasado 21 de diciembre; aparentemente, el cuerpo de la mujer, identificada como Diana Milena, estaba abandonado dentro de un canal de aguas negras.

La víctima - identificada como Diana Milena Carrero - fue vista por última vez el pasado 21 de diciembre, después de participar en un festejo al lado de su pareja, un hombre llamado Diego Antonio Estrada Quintero. Las personas que los vieron en el evento detallaron que luego de las celebraciones la pareja se dirigió en motocicleta al domicilio de la enfermera.

Sin embargo, la mujer nunca llegó a su casa. Cuando los familiares de Diana cuestionaron a Diego sobre lo que había sucedido, el sujeto les contó que a mitad del camino se presentó un percance con la motocicleta. El sospechoso trató de desviar la atención de las autoridades diciendo que cuando se bajaron del vehículo la enfermera decidió irse por su cuenta y desde entonces no volvió a tener información sobre su paradero.

El sospechoso hirió a la mujer tras una discusión

El sospechoso presuntamente utilizó un casco de motocicleta. Foto: Freepik.

“Hacia las 8:30 de la noche, Diana Milena y Diego salieron de la fiesta en moto y el destino era la casa de mi hermana en el Alto de Gualanday, pero su novio no ha dado razón de ella, afirma que en una parada que hicieron en la vía por un daño en la moto, ella se le desapareció repentinamente y que no supo qué se hizo”, comentó - para medios locales - Wilfredo Carrero, hermano de Diana.

Aunque el feminicida trató de desviar la atención de las autoridades, la policía efectuó el arresto del hombre durante los primeros días del mes de enero. Los uniformados no precisaron en que condiciones se dio la detención, pero confirmaron que ya está bajo custodia. Pese a que, hasta ahora, no hay una declaración por lo sucedido, la primera hipótesis apunta a que el hombre asesinó a su novia golpeándola con el casco de su motocicleta y posteriormente arrojó su cuerpo al canal.

Piden justicia por el feminicidio de la enfermera Diana

Colectivos feministas se han sumado para exigir justicia. Foto: cuartoscuro.

La policía también confirmó que dentro de la vivienda del sospechoso fueron encontradas las pertenencias de la enfermera; en la casa se recuperó la mochila de la mujer, su celular y otras pertenencias que podrían vincular a Diego Antonio con el feminicidio de la enfermera Diana Milena. En redes sociales, decenas de personas y colectivos feministas han pedido justicia por el caso y exigen que el crimen no quede impune.

Hasta ahora, no están claras las causas que motivaron el crimen, pero la policía sigue investigando. Los seres queridos de la enfermera no han especificado si ella era víctima de violencia de género, o si no tenía antecedentes de violencia. Se espera que las indagatorias continúen su curso y en breve se de a conocer más información del feminicidio.

