Atropellan a influencers mientras grababan en plena autopista VIDEO

Nuevamente un grupo de influencers fueron tema de conversación por las polémicas acciones que hicieron para conseguir likes y comentarios. En esta ocasión se trata de creadores de contenido originarios de la India, quienes protagonizaron un fuerte accidente, tras intentar grabar un video sobre la autopista para sus redes sociales.

Los jóvenes, quienes comparten videos en sus canales personales, se encontraban caminando sobre una autopista para una aparente escena, cuando de un momento a otro un vehículo llega a toda velocidad y embiste a la mitad del grupo. Varios de ellos salen disparados, e incluso el camarógrafo termina en el suelo, mientras se logra apreciar a los jóvenes heridos sobre la acera.

Las primeras versiones indican que los jóvenes eran Tiktokers, sin embargo, es importante mencionar que la plataforma fue prohibida en el país asiático desde junio de 2020. La medida fue tomada por el gobierno indio, y de un día para otro, los cerca de 200 millones de usuarios perdieron el acceso a una de sus aplicaciones más utilizadas, que a su vez era un mercado creciente para la plataforma.

uD83CuDDEEuD83CuDDF3 En la India, un grupo de influencers que filmó un vídeo de TikTok invadiendo el carril en una autopista fue atropellado por un auto. ¿Por qué se arriesgan tanto por unos me gusta en Tik Tok, estás de acuerdo en que esto es demasiado idiota para valer la pena? pic.twitter.com/Fb3aCltlDr — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 2, 2025

Accidente de influencers divide opiniones en redes sociales

El video generó fuertes desencuentros entre los usuarios de las redes sociales, gran parte de ellos coincidieron en que los jóvenes pusieron en riesgo su integridad y la de su entorno por intentar grabar contenido en plena vía pública, mientras se encontraban circulando vehículos a alta velocidad.

No obstante, hubieron quienes aseguraron que el conductor no tuvo la mínima intención de desviar su trayectoria, por lo que no se descartó la posibilidad de que el impacto haya sido intencional. Por su parte, se desconoce el estado de salud de los jóvenes creadores de contenido.

"Las autopistas no son para ir caminando haciendo tiktoks, no anden culpando al conductor, pudo estar distraído, o algo falló al carro, quizá se hubiera chocado solo con los muros pero como está gente andaba en la autopista como en el frente de su casa, esto pasó", fueron algunos de sus comentarios.

