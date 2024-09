"Algo me atrapó": las últimas palabras de una mujer antes de morir devorada por un cocodrilo

Las vacaciones perfectas para una mujer terminaron en tragedia, luego de que su mejor amiga fue devorada - frente a ella - por un cocodrilo. Las protagonistas de este caso son Cindy y Leeann Mitchell, dos mujeres que se conocieron desde la infancia y durante años entablaron una relación muy estrecha como amigas. Hace unas semanas, ambas pretendían disfrutar de unos días de sol en Australia, pero, no sabían que serían víctimas de una terrible ataque animal, el cual cobró la vida de Cindy.

Según el relato de Leeann Mitchell - para medios locales - ambas se encontraban disfrutando del sol en la ciudad australiana de Queensland. Las dos amigas habían tenido días de diversión, cuando decidieron ir a nadar a un lugar conocido como Thornton Beach, sin saber que en ese lugar Cindy encontraría la muerte. Leeann Mitchell contó que las dos ingresaron al agua y no se percataron de nada extraño, por lo que, confiadas, se adentraron en lo más profundo.

Las mujeres estaban nadando cuando un cocodrilo las atacó

Las mujeres habían sido amigas desde la infancia. Foto: Youtube/7News

Leeann Mitchell agregó que, tras unos minutos en el agua, su amiga Cindy fue sumergida por una fuerza extraña. Pese a que Leeann trató de ayudar a su amiga no pudo hacer nada ante las fauces del cocodrilo que la estaba atacando: "estaba muy oscuro. Cindy estaba de espaldas al agua y yo estaba de espaldas a la playa y nos reíamos. Entonces Cindy me gritó y me dijo: 'algo me atrapó'. Pensé que era solo ese susto que te da cuando te metes en el agua y algo como un alga te roza, así que extendí mis brazos y ella tomó mis brazos. Ella me sostenía y yo la sostenía a ella. Nos jalaron... la fuerza era increíble", dijo.

La valiente mujer reveló que ella trató de golpear al animal, aunque no sabía contra qué se estaba enfrentando: "me di cuenta de que había algo y extendí la mano y sentí la parte superior de su cabeza. Entonces comencé a intentar golpear y a luchar y estaba gritando. De repente, nos agarraron de nuevo con la misma fuerza. La agarré con todas mis fuerzas e intente no soltarla, pero, no pude. Y luego, ella se fue", contó Leeann Mitchell a medios de comunicación.

Los restos de Cindy fueron hallados al interior de un cocodrilo

Los restos de Cindy fueron encontrados dentro de un cocodrilo. Foto: archivo.

Leeann añadió que, luego de perder a Cindy, trató de buscarla en el agua, pero no pudo volver a verla. Otras personas le brindaron apoyo y la sacaron del agua. Afortunadamente, Leeann no presentaba heridas de gravedad, por lo que no necesitó atención médica. Sin embargo, su amiga Cindy no volvió a salir del agua; tras días de búsqueda, las autoridades australianas encontraron un cocodrilo de 4 metros de largo y lo mataron, en el interior se descubrieron los restos de Cindy.

Después de que se confirmó el hallazgo, Leeann describió a Cindy como una amiga "leal, cariñosa, generosa, divertida y considerada", dijo que ella era "la hermana que elegí". Leeann también aseveró que habían salido de vacaciones para celebrar que había vencido al cáncer: "estábamos celebrando el final de mi tratamiento contra el cáncer y ambas estábamos en un gran momento para poder seguir adelante", lamentó la mujer en una publicación de Facebook.

