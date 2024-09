"Me quitaste lo más valioso": el desgarrador mensaje de una madre cuya hija fue asesinada en una pelea callejera

La población de Santander, en Colombia, sigue conmocionada por el asesinato de la joven Yeimis Daniela, quien perdió la vida tras citarse para pelear con otra mujer, con quien tenía una discusión a través de redes sociales. El hecho violento ocurrió el pasado 21 de septiembre en la comunidad de La Antena, en el municipio de Cimitarra. De acuerdo con primeros reportes, el homicidio ocurrió durante una pelea callejera, la cual se originó a raíz de un intercambio de mensajes en Facebook.

Medios locales informaron que Yeimis Daniela tenía una enemistad con una joven llamada Nicol Alexandra, con quien intercambió una serie de mensajes violentos a través de Facebook. En medio de la discusión, las mujeres acordaron encontrarse en un punto medio para pelear a golpes. Sin embargo, ambas llegaron al encuentro con armas blancas y, en medio de los bullicios, ambas se apuñalaron, causándose heridas de gravedad. Como consecuencia, Yeimis Daniela no sobrevivió a sus lesiones y perdió la vida.

Madre de la víctima manda fuerte mensaje a la agresora de su hija

La madre de Yeimis Daniela ha compartido mensajes en Facebook. Foto: Facebook / Luz Amparo Parra.

Tras el hecho violento, la joven que sobrevivió, Nicol Alexandra, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades. La joven llegó ante la policía acompañada de un abogado, con quien confesó que había atacado a Yeimis Daniela. Presuntamente, la joven no quedó detenida, debido a que su captura no se llevó a cabo en flagrancia, pero esta información no ha sido corroborada por las autoridades oficiales. Únicamente ha trascendido que las autoridades ya están investigando el caso.

En medio de la conmoción por el crimen, la madre de Yeimis Daniela rompió el silencio y, en sus redes sociales, lanzó fuertes mensajes en contra de la agresora de su hija, a quien insultó en diversas ocasiones: "que Dios te perdone mal*** porque yo no puedo hacerlo, me quitaste lo más valioso que yo tenía”, escribió la mujer, identificada como Luz Amparo Parra, en una de sus últimas publicaciones compartidas en redes sociales.

Madre de Yeimis Daniela pide justicia para su hija asesinada

La madre de Yeimis Daniela pide justicia para su hija. Foto: Facebook / Luz Amparo Parra.

De igual manera, la madre de Yeimis Daniela ha pedido en sus redes sociales que el caso de su hija no quede impune y que la agresora reciba un castigo por haber asesinado a su hija: "cada vela encendida es un grito que pide justicia para mi hija, que su muerte no quede impune", compartió Luz Amparo en otro de sus mensajes. "Mi amor bonito, esa voz ya no la volveré a escuchar por culpa de esa desalmada", agregó la mujer antes de terminar su mensaje en redes.

“Que sea Dios quien perdone a esa mujer que le negó la oportunidad a mi hija Yeimis Daniela de cumplir sus sueños y sus metas porque yo no puedo, de verdad que no puedo perdonarla. Agradezco de todo corazón a todas esas personas, amigos y familiares que estuvieron tan pendientes de mí y de mi familia en este trágico momento. Aquellos que a través de llamadas y mensajes me hicieron sentir que no estaba sola", enfatizó la madre de la víctima en otro de sus mensajes compartidos en Facebook.

