Niños muertos, estrategia poco clara y una "nueva fase de la guerra": claves para entender los ataques en Líbano

Una operación a gran escala atribuida a Israel por el Ministerio de Exteriores del Líbano y el grupo terrorista libanés Hezbolá, provocó este martes la explosión simultánea de varios miles de beepers en manos de miembros del Hezbolá de forma simultánea en varios puntos de ese país, matando al menos a 12 personas, incluyendo niños, e hiriendo a otras dos mil 800.

Este miércoles, una nueva ola de explosiones dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos, en este caso, mediante la explosión de walkie-talkies. La mayor parte de los afectados son civiles inocentes.

¿Cuál es el objetivo del ataque?

Uno de los dispositivos que resultó afectado. Foto: AP

Luego del ataque de Israel ejecutado en Líbano en el cual explotaron beepers y walkie-talkies pertenecientes a Hezbollah, expertos señalan que esta estrategia a pesar de ser un éxito táctico y exhibir las capacidades de inteligencia de ese país, no tiene un efecto estratégico claro.

“El ataque del martes fue una demostración llamativa de la destreza tecnológica de Israel”, señaló el diario estadounidense The New York Times, que sin embargo remarca que Israel no ha tratado de capitalizar la confusión que sembró con los ataques del martes y miércoles.

"Este es un evento táctico sorprendente. Pero ni un solo combatiente de Hezbollah se moverá debido a esto. Tener capacidades asombrosas no constituye una estrategia", dijo Miri Eisin, miembro del Instituto Internacional de Contraterrorismo, citado por The New York Times.

¿De dónde provienen los dispositivos que explotaron?

Miles de personas resultaron lesionadas por el incidente. Foto: AP

La empresa taiwanesa Gold Apollo negó este miércoles haber fabricado los dispositivos que se utilizaron en la explosión que provocó al menos 12 muertos y miles de heridos en el Líbano, como se dijo en medios estadounidenses, y aseguró que la responsable de producirlos es una compañía húngara denominada BAC.

La firma, con sede en la ciudad de Nuevo Taipéi, aseguró que solamente se permitía a la compañía húngara "el uso de la marca para la venta de productos en regiones designadas".

"El diseño y fabricación de los productos es responsabilidad de BAC", dijo.

¿Cómo se logró la explosión simultánea?

Este miércoles un walkie-talkie explotó durante un funeral. Foto: AP

Fuentes sin identificar de la administración Biden han dicho al diario The New York Times que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, ocultó material explosivo dentro de un lote de tres mil beepers importados a Líbano en los últimos meses.

A estos aparatos se les habría introducido material explosivo de entre 30 y 60 gramos junto a la batería y un sistema que podía activarse de forma remota para la detonación.

Se cree que los comandantes israelíes temían que sus homólogos de Hezbolá hubieran descubierto recientemente la capacidad de Israel para sabotear los beepers, lo que los llevó a volarlos inmediatamente antes de perder esa capacidad para siempre.

¿Qué sigue en el conflicto bélico?

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció este miércoles "el inicio de una nueva fase de la guerra" en la Franja de Gaza y evitó referirse a las explosiones ocurridas en Líbano.

"Creo que estamos en el comienzo de una nueva fase de esta guerra y tenemos que adaptarnos. Necesitaremos coherencia a lo largo del tiempo, esta guerra exige mucho coraje, determinación y perseverancia", dijo.

De acuerdo con sus palabras, los objetivos en la zona son "claros y simples", indicando que consisten en "devolver a los residentes de las ciudades del norte a sus hogares sanos y salvos".

