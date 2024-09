Hallan muerta a estrella de tele bajo un puente, hace semanas triunfó en America's Got Talent

La adolescente Emily Gold fue encontrada muerta debajo de un puente a semanas de haber sido la estrella del popular programa de televisión America's Got Talent. La menor de edad tenía 17 años y triunfó en la emisión cuando participó con su equipo de baile de la escuela secundaria Los Osos.

Emily fue localizada sin vida poco antes de la medianoche del pasado viernes 13 de septiembre sobre la autopista 210 en dirección este en Rancho Cucamonga, California, Estados Unidos. Los primeros reportes indicaron que fue víctima de un accidente automovilístico.

Emily Gold participó con su equipo de baile de la secundaria en America's Got Talent. Foto: Especial

¿De qué murió Emily Gold de America's Got Talent?

La policía recibió varias llamadas telefónicas reportando que había sucedido un terrible accidente en la carretera californiana cerca de Haven Avenue, los testigos que reportaron el incidente estaban en shock por la forma como ocurrió, según reportó Daily Star.

Trascendió que el conductor del automóvil tras haber atropellado a Emily Gold, trató de escapar del lugar, pero fue detenido; sin embargo, la policía de San Bernardino indicó que indagan la muerte de la adolescente como un suicidio.

Rinden homenaje a la estrella de America's Got Talent

La policía indaga un posible suicidio de Emily Gold. Foto: Especial

Al saber sobre la muerte de Emily, la escuela secundaria Los Osos dedicó un mensaje a la ganadora de America's Got Talent. El director de la escuela, Eric Cypher, envió sus condolencias a familiares y amigos de la joven de 17 años.

“Emily formó parte de nuestro equipo de baile y de nuestro equipo de animadoras. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia. Por favor, tengan a Emily, a sus seres queridos y a sus amigos en sus pensamientos y oraciones”: Director.

Durante su actuación en America's Got Talent, Emily y sus compañeras fueron ovacionadas de pie por uno de los jueces considerados más duros de la emisión de televisión, Simon Cowell: “Fue absolutamente brillante… Lo que más me gustó de esto fue, en primer lugar, la energía. Creo que lo que acabo de ver es todo lo que una gran escuela debería hacer, que es fomentar el talento y la amistad", dijo citado por The Mirror.

