"Ellos no se quitaron la vida": padre niega suicidio de su esposa y sus 2 hijos; los hallaron sin vida dentro de su casa

El supuesto suicidio colectivo de una madre y sus dos hijos, ocurrido el pasado miércoles 11 de septiembre en una vivienda de Colombia, continúa siendo un misterio para las autoridades y el padres de los jóvenes. El hecho tomó por sorpresa a los habitantes de la ciudad de Medellín, ya que - hasta la fecha - no se ha determinado qué fue lo que en realidad sucedió dentro de la casa y cada día surgen nuevas hipótesis para tratar de explicar la muerte de las tres personas.

Ahora, el padre de los fallecidos ha ofrecido una pequeña entrevista a medios locales, durante la cual aprovechó para negar la hipótesis de un suicidio colectivo. César Augusto Hincapié Dávila, padre de los fallecidos, aseveró que sus hijos no se quitaron la vida, por lo que exige a las autoridades colombianas que el caso se investigue a profundidad. El hombre agregó que sus hijos eran jóvenes llenos de metas por cumplir, por lo que no cree la versión del suicidio colectivo.

¿Qué se sabe sobre el suicidio colectivo de una madre y sus hijos?

La policía acudió a la casa y encontró los cadáveres. Foto: archivo.

"Me veo en la obligación de pedir prudencia y paciencia hasta conocer las pesquisas de Medicina Legal que, con certeza sé, llevaran a la conclusión de que mis hijos no se quitaron la vida. Los conocí bien en cada una de sus facetas y sé que ellos deseaban cumplir las metas de su futuro más que cualquiera. No hay palabras ni actos que logren describir el dolor y el desconcierto por la trágica muerte de mis hijos", confesó el hombre en entrevista con medios colombianos.

El caso de la familia colombiana que se suicidó salió a la luz el pasado 11 de septiembre, cuando las autoridades encontraron, dentro de una vivienda en Medellín, los cuerpos sin vida de Diana Lorena Vélez y sus dos hijos, María Camila Hincapié y Juan Carlos Hincapié - de 21 y 18 años - los cadáveres aparentemente estaban dentro de la casa de la familia y fueron encontrados por una vecina, luego de que el padre de los jóvenes recibió un mensaje extraño.

Padre de familia descarta hipótesis de suicidio

Los cuerpos fueron encontrados dentro de una casa. Foto: pixabay.

Tras el hallazgo de los cuerpos, la policía comentó que probablemente se trataría de un suicidio colectivo, esto por unos extraños mensajes que dejó la madre los jóvenes en una carta, así como por un mensaje de "despedida" que envió uno de sus hijos a su presunta pareja. No obstante, el padre de familia ha pedido que se investigue el caso y niega la posibilidad de que sus familiares se quitaron la vida; cabe mencionar que el hombre actualmente vive en Estados Unidos, por lo que no se encontraba en la vivienda el día de los hechos.

Una de las pruebas de las autoridades es un mensaje escrito por la madre de los jóvenes y enviado a una ex pareja de su hijo. En el texto, la mujer pide perdón y agradece a la joven por haber sido pareja de su hijo: "Juana, perdóneme por hacerla sufrir. Le doy las gracias por los buenos momentos que mi hijo pasó a su lado, por el cariño brindado. Siento mucho hacerla pasar por esta situación, pero no podía dejarlos abandonados y sufriendo día a día con el suicidio de su madre. Quedan preguntas sin respuesta, pero piense que Juan hasta su último día fue feliz". La policía continúa investigando el caso.

