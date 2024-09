Revelan verdad detrás de foto de un hombre con dos gansos, usada para difundir rumor contra haitianos

Una imagen que se ha vuelto viral en redes sociales, la cual muestra a un hombre caminando por la calle con dos gansos, ha sido utilizada para difundir rumores falsos y xenófobos en Ohio, acerca de inmigrantes haitianos que comen gansos y gatos, una historia desmentida por autoridades de ese estado, pero repetida incluso por la fórmula republicana que integran Donald Trump y J.D. Vance.

La imagen se publicó originalmente en una página de Reddit de Columbus en julio, semanas antes de que un residente de Springfield llamó al 911 para decir que había visto a inmigrantes haitianos atrapando gansos en un parque.

Sin embargo, las autoridades de vida silvestre de Ohio han desmentido categóricamente estas afirmaciones. Según la División de Vida Silvestre, el hombre en la foto estaba recogiendo a los gansos después de que estos fueran atropellados por un automóvil y no existe evidencia alguna que sugiera que el individuo sea un inmigrante o que haya tenido intenciones de comerlos.

"Odio haber tomado esa foto": fotógrafo

El fotógrafo original de la imagen ha expresado su consternación al ver cómo su fotografía ha sido manipulada con fines políticos. En declaraciones a NBC4, el individuo aseguró que tomó la foto simplemente por curiosidad y que nunca imaginó que sería utilizada para difundir odio y desinformación.

'Estaba conduciendo por la calle y vi a un hombre caminando por la calle con un ganso. Pensé que era una locura, ya sabes, algo que no se ve todos los días. Iba a hablar con él. No hablaba mucho inglés, por lo que sé. No era haitiano, ya había oído hablar de haitianos antes", dijo a medios locales.

El fotógrafo remarcó: 'No recuerdo que nadie comentara nada sobre raza, estatus migratorio o cualquier otra cosa en el momento en que publiqué la foto. Odio que la foto que tomé se use como arma. Odio el hecho de haber tomado esa foto".

Los rumores sobre mascotas comiéndose en Springfield fueron iniciados originalmente por una mujer local, Erika Lee, de 35 años, quien advirtió a los lugareños en Facebook que su vecina le informó que la amiga de su hija perdió a su gato antes de encontrarlo colgado afuera de la casa de una familia haitiana.

Sin embargo, después admitió que no tenía conocimiento de primera mano de las reclamaciones y que su vecino tampoco lo tenía.

Trump y J.D. Vance han extendido el rumor a nivel nacional

A pesar de la clara evidencia que refuta estas acusaciones, el incidente ha sido utilizado por figuras políticas, como el expresidente Donald Trump para alimentar el miedo y la división entre la población. Durante un reciente mitin en Arizona, el exmandatario hizo referencia al caso de Ohio para respaldar sus afirmaciones sobre supuestos ataques de inmigrantes contra animales.

Del mismo modo el senador de Ohio y candidato a vicepresidente JD Vance ha repetido rumores de que los inmigrantes haitianos se han estado comiendo las mascotas de las personas.

"Hay informes que muestran que hay personas que han secuestrado a sus mascotas y se las han comido personas que no deberían estar en este país. ¿Dónde está nuestro zar de la frontera?", escribió en X.

Un día después, Trump reiteró declaraciones similares durante el debate, que fue transmitido a 67 millones de estadounidenses.

“Se están comiendo a los perros. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí', dijo.