VIDEO: reporte de TV en VIVO capta aparatosa muerte de un motociclista

Durante un reporte en vivo sobre el trabajo de la policía en una operativo automovilístico que hacía una reportera para la televisión en Perú, sucedió un aparatoso accidente donde estuvo involucrado el conductor de una motocicleta que por el fuerte incidente murió en el lugar.

Cuando la reportera llevaba a cabo su enlace en una transmisión en directo, de pronto sobre la carretera donde se encontraba pasó el conductor de una motocicleta que avanzaba a una gran velocidad el cual terminó por impactarse con un automóvil.

El motociclista murió al chocar con el carro en Perú. Foto: Captura de pantalla

¿Quién tuvo la culpa en el aparatoso accidente en vivo?

Un automovilista que había sido revisado durante el operativo de la policía se preparó para avanzar y seguir su marcha, y cuando estaba por entrar en la carretera, el motociclista llegó por detrás a toda velocidad para impactarse de frente con el automóvil.

El motociclista chocó directo en la puerta el conductor del automóvil que apenas se incorporaba al camino de la carretera, y ante el violento impacto, el chofer de la moto salió volando por encima del carro mientras que su vehículo quedó destrozado.

¿Hubo sobrevivientes en el accidente vial durante la transmisión en vivo?

Cuando la mujer decía su reporte en vivo, hizo una pausa para mirar cómo se acercaba el motociclista, y en ese momento el camarógrafo captó el instante del impacto de la moto con el carro que hizo exclamar a la reportera “¡ay, Dios mío!” para ahora narrar el accidente:

“Acaba de ocurrir un accidente, y pues lamentablemente acaba de ocurrir eso consecuencia de la velocidad extrema, acaba de ocurrir esta desgracia”: Reportera.

El automovilista y su acompañante salieron ilesos y reclamaron a los policías no haberlo advertido: “Ustedes han estado en medio de la pista. Qué tal si los hubiera atropellado a ustedes. Si esa moto los hubiera atropellado a ustedes. Yo he volteado, puesto mi direccional y ustedes por qué no me avisan ‘hay una moto, párate’”, dijo el joven que sobrevivió en contraste con el motociclista que perdió la vida.

Sigue leyendo:

Crónicas de accidentes aéreos: VIDEO | un piloto con depresión estrella su avión con 150 pasajeros

“Viven debajo de la Tierra”: habitante del Amazonas hace escalofriante advertencia tras ver la foto de un extraterrestre