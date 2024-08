“No me grabe, tengo familia”, sujeto es exhibido tras acosar a una mujer en un vagón del Metro: VIDEO

En redes sociales una mujer exhibió a un hombre que la acosó sexualmente cuando viajaba en el Metro de Medellín, Colombia sin pensar que sería confrontado y entregado a la policía y lo que más indignación provocó en plataformas digitales es que el sujeto rogó para que no lo grabaran pues argumentaba que tenía familia, por lo que, como era de esperarse, el caso ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

Hasta el momento, se desconoce con exactitud la fecha y la estación del Metro de Medellín en el que ocurrieron los hechos, sin embargo, la grabación en cuestión comenzó a circular en X el pasado domingo 4 de agosto y en ella la mujer confronta al sujeto ante un grupo de policías argumentando que “le puso” sus partes íntimas cuando ambos viajan en un vagón del referido sistema de transporte colectivo.

En las imágenes grabadas por la propia víctima, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, se puede apreciar que el sujeto que la acosó le ruega para que no lo exhiba en su video y argumenta que tiene familia, no obstante, esto sirvió para que la mujer lo confrontara y lo cuestionara sobre el motivo por el que actuó de tal manera sabiendo que tenía familia.

“No me grabe que tengo familia”, se escucha decir al sujeto y posteriormente, la mujer continua: “Lo siento mucho, lo siento mucho, es que eso no se hace, entonces si tiene familia ¿por qué lo hace? ¿Si tiene familia por qué lo hace, señor? Que aprenda a respetar, este hombre todo grosero poniéndole a uno las partes íntimas en el Metro”, fueron las palabras de la mujer, cuyo actuar fue ampliamente reconocido en redes sociales.

Cabe mencionar que, otro aspecto fue generó controversia en redes sociales en torno a este caso es que mientras la víctima grababa para exhibir a su acosador se escuchó a los oficiales pedirle en reiteradas ocasiones que dejara de grabar y que apagara su cámara, por lo que distintos usuarios creyeron que esta actitud de los uniformados era para desalentar a la joven de interponer una denuncia formal, no obstante, esto no ocurrió y según los reportes de distintos medios locales, el caso fue llevado ante las instancias correspondientes, sin embargo, todavía no ha fluido información al respecto.

Por su parte, el Metro de Medellín emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido en sus instalaciones y reiteraron su compromiso para ser un sistema de transporte seguro e incluyente, además, explicaron que tienen establecido un protocolo de actuación específico para casos de acoso sexual, el cual se puede activar presionando el botón rojo de cada vagón o simplemente solicitándolo a l personal de seguridad de cada estación de la red.