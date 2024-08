VIDEO: influencer intenta hacer dominadas sobre un río repleto de cocodrilos, pero nada sale como esperaba

Gerónimo Arias, un influencer originario de Argentina y que es identificado en redes sociales como Gero Arias, se volvió tendencia en internet este miércoles una vez que compartió un video en donde se le observa colgado desde un puente a una altura considerable mientras realiza decenas de dominadas.

Sin embargo, pese a la considerable altura en la que se le ve, lo que más sorprendió a sus 4.3 millones de seguidores con que cuenta en Instagram es que su hazaña la ejecuta sobre el Río Tárcoles, ubicado al occidente de Costa Rica y mundialmente conocido por estar repleto de cocodrilos, mismos que se alcanzan a ver en la grabación.

El objetivo del influencer era lograr 238 dominadas, sin embargo, su reto se ve interrumpido por un inusitado evento que cambió sus planes y dejó sorprendida a su audiencia, la cual acudía preocupada a presenciar su proeza viral, la cual fue cuestionada y criticada por algunos usuarios que consideraron su desafío como de alto riesgo, ya que a su parecer Gero se encontraba poniendo en riesgo su vida.

Hazaña de Gero Arias es interrumpida por la Policía

El clip fue publicado el pasado domingo en la cuenta de Instagram de Gero Arias. FOTO: Especial

Ante cientos de seguidores que seguían en vivo su intento por concretar 238 dominadas sobre el Río Tárcoles, Gero tuvo que detener su desafío debido a que un policía lo interrumpió en el momento en que concluía la dominada número 160.

“Nos vinimos al río Tárcoles, que es un río repleto de cocodrilos esperando comida”, contó el influencer en un clip compartido desde su cuenta de Instagram, en el que se le ve emocionado por lograr este reto que consideró épico.

En el audio se alcanza a escuchar a alguien advertirle: “Si cae, no hay chance de que salga vivo”, a lo que Gero explicó que es un salvavidas, por lo que confió en que “le ganaba a un cocodrilo”.

El Río Tárcoles está ubicado al occidente de Costa Rica. FOTO: Especial

En el clip, publicado el pasado domingo, se observa a un policía pedirle al influencer que subiera al puente y dejara a un lado "esa payasada". Al tiempo que los seguidores reaccionaron con preocupación:

“Ya esto es demasiado, no vale que arriesgues tu vida, con que hagas las dominadas nos basta”; “Bro, haz tu contenido, pero no arriesgues tanto tu vida” y “Tu contenido es motivador, pero no vale la pena hacer este tipo de cosas”, han sido algunos de los mensajes que le compartieron.