IMÁGENES FUERTES: hombre salta del piso 23 de un edificio y cae sobre un taxista

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre perdió la vida, tras lanzarse del piso 23 de un edificio en Medellín, Colombia. La grabación causó conmoción entre los usuarios de internet, no solo por la muerte del sujeto, sino porque su cuerpo cayó encima de un taxista que estaba estacionado en la calle.

Aunque el hecho ocurrió el pasado mes de marzo, el video se difundió este miércoles 28 de agosto y se ha compartido a través de distintas plataformas digitales como X, antes Twitter. De acuerdo con medios locales, el suceso se presentó en la urbanización Paseo del Parque, en la ciudad de Medellín, Colombia. Las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio, aunque se desconocen las causas por las que el sujeto decidió quitarse la vida.

Hombre se suicida y cae sobre un taxista estacionado

El taxista esperaba en la calle. Foto:

@RNacional_News

La identidad de la víctima no ha sido revelada, se mantuvo su privacidad. No obstante, en redes sociales algunos usuarios comentaron que el sujeto saltó del edificio tras descubrir una presunta infidelidad por parte de su pareja; sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por ninguna autoridad. Los investigadores continúan tratando de develar las causas que orillaron al sujeto a quitarse la vida y lanzarse desde una altura considerable.

Cabe mencionar que el hombre cayó encima de un taxista que estaba estacionado justo debajo del edificio. Las autoridades destacaron que el conductor de la unidad resultó ileso, pero su unidad si sufrió graves daños materiales. El suceso conmocionó a los internautas, quienes lamentaron que el cuerpo del hombre haya caído encima del taxista.

El taxista salió ileso; preocupan cifras de suicidio

El conductor del taxi resultó ileso. Foto:

@RNacional_News

"El suicidio no es una solución para ningún problema muy grave"; "El proceso de sanar requiere tiempo, aveces solo preferimos descansarnos porque el dolor se va más rápido"; "Espero que el del taxi lo cubra el seguro. Pobre dueño del taxi", son algunos de los comentarios que recibió la grabación en redes sociales.

En el caso de México, el suicidio sigue siendo un problema de salud pública. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SS) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el suicidio aumentó 435 por ciento en los últimos 20 años, es decir, entre 1990 y el 2021, afectando principalmente a los jóvenes.