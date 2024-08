Mujer se lanza del tobogán de un popular parque acuático y sufre fatal accidente, ¿qué le pasó?

Lo que pretendía ser un día de diversión terminó en tragedia para Yaileth Rivadeneira, una mujer que sufrió un terrible accidente en un parque acuático de Colombia. De acuerdo con medios locales, la víctima acudió - en compañía de sus seres queridos - al Parque Acuático de la Caña, ubicado en la ciudad de Cali; no obstante, su visita terminó en desgracia luego de que ella se lanzó de una de las atracciones más peligrosas.

Según el reporte del caso, Yaileth se lanzó desde un peligroso tobogán, confiada en que todo saldría bien. Sin embargo, su cuerpo cayó con tanta presión en el agua que terminó con lesiones de gravedad, las cuales pusieron en peligro su vida. Testigos de lo sucedido pidieron el apoyo de paramédicos y equipos de emergencia, quienes trasladaron a la víctima a un hospital local y confirmaron que su estado de salud era delicado.

La mujer se lanzó desde un tobogán. Foto: freepik.

En entrevista con medios locales, la mujer confesó que se sufrió severas lesiones en el coxis, la pelvis y la cadera, por lo que perdió la movilidad para sentarse, o moverse: “esta presión ocasionó una hemorragia, pero no solo eso, sino que fracturó mi coxis, mi pelvis y la cadera me la desvió. Esto es algo que actualmente no me permite sentarme, moverme y tampoco caminar”, indicó Rivadeneira para el medio Última Hora Magdalena.

La mujer también reveló que el accidente ocurrió el pasado 21 de agosto, pero recientemente fue dada de alta del hospital, por lo que se encuentra difundiendo su caso con la intención de advertir a otras personas con su propia historia. La mujer aseveró que ella fue la única persona que sufrió lesiones en dicho tobogán, ya que - previó a que ella cayera - otras personas se habían lanzado con éxito y habían salido ilesas.

La mujer se recupera de sus lesiones

La mujer estuvo hospitalizada por varios días. Foto: pixabay.

Tras el accidente, la mujer, y su familia, se manifestaron en redes sociales para exigir que el parque, donde ocurrió el accidente, verifique sus medidas de seguridad y garantice la seguridad de las personas que utilizan las instalaciones. Otros internautas denunciaron que los parques acuáticos no siempre cuentan con las medidas de prevención necesarias, ya que algunos lugares están descuidados y abandonados.

Las autoridades locales ya investigan el caso. Se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre lo sucedido, esto con la finalidad de deslindar de responsabilidades.