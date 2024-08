Estados Unidos aclara el enfoque que tendrá su nuevo plan de estrategia nuclear

Joe Biden aprobó un plan de estrategia nuclear el pasado marzo y la Casa Blanca desmintió la versión de The New York Times, al asegurar que la nueva "Guía de Uso Nuclear" era una respuesta a una amenaza o país en particular, especialmente para aclarar sobre las versiones de un supuesto combate contra la expansión de China en dicha materia.

La investigación de The New York Times se basa en las masivas y preocupantes inversiones que naciones como Corea del Norte, Rusia y China han destinado a su armamento nuclear. Por tal motivo, se trata de un documento ultrasecreto el cual carece de copias digitales y tan solo ciertos oficiales del gobierno de Estados Unidos tienen acceso.

Guía Nuclear de EU no está enfocada en combatir la expansión de armamento chino

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos aseguraron que el nuevo plan no contempla una reorientación para prepararse ante un conflicto nuclear contra dichas naciones. Además, se prevé que Joe Biden envíe una notificación no clasificada al Congreso de la revisión antes de que deje su cargo como presidente, previo a las elecciones del 5 de noviembre.

Joe Biden busca repetir su cargo en las elecciones del 5 de noviembre

"Aunque el texto concreto de las directrices está clasificado, su existencia no es en absoluto secreta. La Guía publicada a principios de este año no es una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular", aclaró el portavoz de la Casa Blanca, Sean Savett.

Daryl Kimball, director de la Asociación para el Control de Armas, dio a conocer que las estimaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos calculan que China tiene el objetivo de aumentar su armamento nuclear de 500 a mil cabezas nucleares para 2030, mientras que Rusia cuenta actualmente con cuatro mil cabezas nucleares, por lo que continúa como una de las prioridades dentro de la estrategia de Washington.

The New York Times argumentaba que el enfortalecimiento entre la relación de Rusia y China, así como el envío de armamento por parte de Corea del Norte e Irán para el conflicto bélico contra Ucrania, eran razones suficientes para que Washington hubiera reenfocado su estrategia.

