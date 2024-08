IMÁGENES FUERTES: hombre se salva de ser asesinado por motosicarios, se atascó su arma

Un hombre se salvó de milagro cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta intentaron asesinar a sangre fría a la víctima, quien salió a la calle para realizar una llamada en su celular afuera de su vivienda en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, encontrándose de frente con los supuestos sicarios.

El fallido ataque tuvo lugar a pocos metros de la entrada de la vivienda del hombre de mediana edad, cuando el arma de corto alcance que portaba uno de los criminales se encasquilló evitando que la bala saliera proyectada a la cabeza de la víctima, teniendo tiempo para poder resguardarse

Sigue leyendo:

VIDEO: Asaltante en moto arrastra a mujer que se resiste a robo por varios metros en Ecatepec

Asesinan a balazos a un motociclista a plena luz del día en San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras

VIDEO: patrulla cierra el paso a 2 integrantes de Los Tanzanios que huían en motocicleta y salen volando

La víctima se fue a resguardar a un costado de los vehículos que estaban estacionados Foto: X @cronicapolicial

Hombre se salva de milagro de ser asesinado

A través de las imágenes de video compartidas por la cuenta Crónica Policial en X, se muestra el momento en que un hombre vestido con playera y pantalones de mezclilla color negro y tenis blancos, salía a realizar una llamada afuera de su vivienda cuando dos sujetos aparecieron frente a él en una motocicleta.

Fue cuando uno de los sujetos intentó accionar el arma parecida a una beretta; sin embargo, esta se había encasquillado, lo cual impidió que la bala saliera por el cañón y se atorada en la cámara, pese a que el criminal apretó el gatillo en varias ocasiones las pistola no respondió. Ante ello, la víctima le dio tiempo de irse a refugiar al costado de un vehículo y a los delincuentes nos les quedó de otra más que huir del lugar a gran velocidad.

Luego del presunto asesinato, autoridades que fueron alertadas investigan el caso para dar con el paradero de los delincuentes que intentaron arrebatarle la vida al hombre, quien vio cerca su muerte frente a una arma.

¿Por qué se encasquilla un arma de fuego?

De acuerdo con varios especialistas en armas de fuego, en el caso de una pistola se encasquilla por alguna falla mecánica del arma, fallas en la alimentación o expulsión, que las municiones estén en mal estado o por alguna acción que realiza el tirador.

Arma de fuego se encasquillan por falta de mantenimiento Foto: Archivo

En la mayoría de los casos, se debe a fallas mecánicas por el desgaste o rotadura de alguna de las piezas, por lo que no se puede hacer nada en el momento y el arma no accionará debido a que no se le dio un mantenimiento preventivo o revisión periódica.

DRV