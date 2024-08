Mujer muere tras comer en restaurante de Disney; empresa se deslinda del fallecimiento

La compañía de entretenimiento más grande de todo el mundo, Disney, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se negó hacerse responsable por la muerte de una mujer, quien perdió la vida tras comer en el lujoso restaurante de Raglan Road Irish Pub, ubicado en Disney Springs, centro comercial en el estado de Florida, Estados Unidos.

El caso ocurrió en octubre de 2023, cuando la médica Kanokporn Tangsuan fue a comer al restaurante y falleció tras sufrir una reacción alérgica grave que derivó en una reacción anafiláctica. El esposo de la mujer demandó entonces a la compañía de Disney, argumentando que la muerte de su esposa fue una negligencia por parte de los empleados, ya que su pareja había informado sobre sus alergias a los frutos secos y productos lácteos, pero aún así le dieron un platillo con estos alimentos.

Tras la muerte de Kanokporn Tangsuan, su esposo presentó una demanda contra Disney, señalando a la empresa y al restaurante por no atender adecuadamente las advertencias sobre las alergias de su esposa. El hombre exigía a la compañía un pago de más de 50 mil dólares en daños y prejuicios, así como para cubrir los gastos funerarios (cerca de un millón de pesos mexicanos. No obstante, la respuesta de la empresa ha sorprendido, no solo al denunciante, sino que a millones de personas en todo el mundo, ya que la compañía desestimó la demanda con un curioso argumento.

La empresa demostró que el esposo de la fallecida tenía una suscripción a Disney+, la plataforma de streaming de la compañía. Y al aceptar los términos y condiciones del servicio, el hombre habría perdido su derecho de demandar a la compañía ante tribunales, ya que eso está establecido en las cláusulas del contrato.

Usuarios tachan como "ridículo" el argumento de Disney

Cabe mencionar que los abogados del hombre han catalogado este argumento como "absurdo", ya que les resulta "inaceptable" que un acuerdo relacionado con la suscripción a un servicio de streaming pueda aplicarse en un caso de negligencia por el que una mujer falleció dentro de un restaurante. A sus quejas se han sumado las de miles de personas, quienes acusan a la empresa de mentir con sus términos y condiciones, ya que los hacen ser "engañosos" para así poder utilizarlos a su favor.

"Esto es lo más loco que he leído en todo el día"; "Esta es la definición del puro mal corporativo"; "Ningún juez en su sano juicio va a considerar esa cláusula de arbitraje como vinculante en una demanda por homicidio culposo"; "Entonces, registrarse en Disney plus significa que Disney está libre de cualquier cosa que te pase", son algunos de los comentarios que han circulado en internet.