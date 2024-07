VIDEO: acusan de racista a Joe Biden, niega tomarse selfie con una joven afroamericana durante acto de campaña

Luchando por salvar su campaña de reelección, el presidente estadounidense Joe Biden rechazó el viernes someterse a una evaluación médica independiente que demostraría a los votantes que está en condiciones de completar otro mandato, culpó de su desastrosa actuación en el debate de la semana pasada a un “mal episodio” y afirmó que no había “indicios de ningún problema de salud grave.”

“Mira, tengo una prueba cognitiva todos los días”, dijo Biden a George Stephanopoulos, de ABC, refiriéndose a las tareas a las que se enfrenta diariamente en un trabajo riguroso. “Todos los días tengo pruebas. Todo lo que hago”. Insistió en que no estaba más delicado que al inicio de su mandato y que “sigue en buena forma”. Dijo que sus médicos personales le hacen una “evaluación continua” y que “no dudan en decírmelo” si algo va mal.

Biden niega bajarse de la contienda presidencial

En cuanto al debate, “no hice caso a mi intuición en lo que respecta a la preparación”, manifestó Biden. También insistió en que era el “más calificado” para liderar a los demócratas contra el virtual candidato presidencial republicano Donald Trump.

Aun así, en Wisconsin, Biden se concentró en tratar de demostrar su capacidad para seguir siendo presidente. Cuando le preguntaron si suspendería su campaña, respondió a reporteros que “descartaba eso completamente” y se dijo “seguro” de que podría ejercer el cargo cuatro años más. En un mitin frente a cientos de simpatizantes reconoció su mediocre desempeño en el debate, pero insistió: “Voy a competir, y voy a ganar otra vez”.

Foto: AP

Acusan de racista a Biden por negarle selfie a joven en Madison

Una vez terminada su participación en el acto de público, Biden fue tachado de racista luego de negarle una selfie a una joven afroamericana que lo saludó en el público. En el material se observa como el mandatario se acerca a los seguidores, la chica lo saluda pero él decide ignorar.

Hubo algunos que consideraron un poco exagerado catalogarlo como racista debido a tal vez no el mandatario no se dio cuenta de la presencia de la joven, sin embargo, lo que volvió más obvia la escena fue que con ella fue la única con la que el todavía presidente no se tomara fotografía.