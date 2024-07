Mujer pensaba que su hijo tenía los ojos rojos por alergias y murió por cáncer

En redes sociales ha conmocionado el caso de Jake Swinscoe, un menor de edad que perdió la vida como consecuencia del cáncer. Su historia se ha hecho viral, luego de que la madre del pequeño reveló que durante meses ignoró los síntomas de su hijo, al confundirlos con los de las alergias. De acuerdo con el testimonio de la mujer, todo comenzó un día que su pequeño amaneció con los ojos irritados y la nariz congestionada.

Aparentemente, la mujer pensó que se trataba de una alergia: "sus síntomas eran bastante sutiles", dijo Lynsey a The Sun. "Tenía la nariz congestionada y los ojos llorosos, y como era verano, pensé que se trataba de fiebre del heno. Él no había sufrido esto antes, así que le di antihistamínicos, que le ayudaron", comentó la mujer - identificada como Lynsey - para el medio británico The Sun. Agregó que normalizó los síntomas de su hijo, hasta que fue demasiado tarde.

Según el testimonio Lynsey, ella mantuvo a su hijo con medicamentos para controlar la alergia, antes de que su esposo regresó a su domicilio, luego de estar fuera por casi tres semanas. Presuntamente, cuando el hombre volvió a su domicilio se dio cuenta de que Jake tenía el puente de su nariz hinchado, por lo que alertó a su esposa y le sugirió a la mujer llevar al pequeño al médico. Tras las observaciones del hombre, Lynsey llevó a su hijo al hospital, donde recibió terribles noticias.

El menor fue atendido en el Hospital de Salisbury, donde le realizaron una tomografía computarizada, la cual concluyó que Jake tenía una masa dentro del cráneo. "Medía 6 cm x 4 cm, el tamaño de un huevo, y presionaba su cerebro, lo que causaba los síntomas parecidos a los de la fiebre del heno", dijo la madre del menor ante el medio de comunicación. Añadió que "Jake recordó que en un viaje escolar en julio, estornudó y sintió un extraño cambio de presión en la cabeza, lo que habría sido debido a la masa. Estaba causando la hinchazón en su nariz y era la causa de su congestión nasal".

Jake no sobrevivió al cáncer y murió en abril de 2024

En el hospital, los médicos le comentaron a Lynsey que las pruebas concluyeron que Jake tenía un rabdomiosarcoma alveolar en estadio 3, un cáncer extremadamente peligroso que se había propagado rápidamente a los ganglios linfáticos."Nos dijeron que Jake tenía un 20 por ciento de posibilidades de sobrevivir en los próximos cinco años y estaba muy interesado en continuar con el tratamiento", dijo la mujer.

Lynsey añadió que en abril de 2024, su condición empeoró: "a partir de ahí su salud empeoró y 11 días después falleció. Nada te prepara para sobrevivir a un niño. Cuando hablé con Jake sobre la muerte, me dijo que le molestaba no haber tenido la oportunidad de vivir su vida, pero que creía que sería mucho más difícil para nosotros que para él", sentenció su madre.