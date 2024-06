¿De qué murió Donald Sutherland?, luchó contra una "larga enfermedad"

La pantalla grande se encuentra de luto. Donald Sutherland ha muerto, según confirmaron su agente y su hijo. A sus 88 años ya se había consagrado como una leyenda del cine y aunque su papel más recordado es el villano de "Juegos del hambre", su legado abarca muchas películas de renombre y con las que compartió pantalla con otros grandes de la actuación. Pese a que su desenvolvimiento siempre fue perfecto, en lo privado luchaba contra una enfermedad.

¿De qué murió Donald Sutherland?

Hasta el momento no se han confirmado las causas de su muerte, pero su agente, Missy Davy, dio a conocer que luchó contra una "larga enfermedad" que le causó la muerte a los 88 años. Se sabe que falleció en la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos, reveló la representante a distintos medios de comunicación.

Hijo de Donald Sutherland manda emotivo mensaje de despedida a su papá en redes sociales: "una vida bien vivida"

De niño tuvo varias enfermedades. (Foto: @EiProfeta)

¿Cuál era la enfermedad que tenía Donald Sutherland?

Hasta el momento ni Davy ni el hijo del actor, Kiefer Sutherland, han revelado las causas de su fallecimiento; sin embargo, para nadie es secreto que desde que era muy joven, Donald se enfrentaba a distintas complicaciones de salud y con las que combatió a lo largo de su vida. En las memorias que el protagonista de películas como "Los juegos del hambre", "M.A.S.H" o "Klute" contó de viva voz, se sabe que de niño tuvo:

Parálisis infantil

Fiebre Reumatoide

Meningitis espinal

Fue en su libro “Made Up, But Still True” (Sobre inventado, pero cierto), que se publicará el 12 de noviembre de 2024, Donald Sutherland se sinceró como pocas veces; en las palabras que ahora se convertirán en póstumas, contó cómo vivió y enfrentó esta serie de complicaciones de salud. Por supuesto, en el libro, el actor que triunfó en Hollywood, también plasmó sus inicios en la actuación.