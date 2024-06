Muere Donald Sutherland, actor de “Los juegos del Hambre” a los 88 años de edad

El mundo del cine está de luto. Donald Sutherland, el legendario actor canadiense conocido por sus papeles en "MAS*H", "Klute" y "Los Juegos del Hambre", falleció a los 88 años. La triste noticia fue confirmada por Kiefer Sutherland, quien informó que Sutherland murió en Miami tras una larga enfermedad.

"Con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido", escribió Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, en una publicación en Instagram, en donde además dedicó unas emotivas palabras al gran actor a quien consideró como uno de los histriones más importantes en el mundo del cine.

Foto: IG @kiefersutherland

¿Quién fue Donald Sutherland?

Donald Sutherland ganó un Emmy por su papel en "Citizen X", la película de HBO basada en hechos reales, además de un par de Globos de Oro. Su carrera despegó con "The Dirty Dozen" en 1967, una película de guerra que se convirtió en un éxito rotundo. Posteriormente, consolidó su fama con roles memorables en "Kelly's Heroes" y como el Dr. Hawkeye Pierce en la versión cinematográfica de "MAS*H". Uno de sus papeles más recordados es el del presidente Coriolanus Snow en la saga de "Los Juegos del Hambre", donde interpretó a un villano con una intensidad y frialdad que cautivaron al público.

La versatilidad de Sutherland como actor le permitió brillar en una variedad de géneros, desde la ciencia ficción hasta el drama y la comedia. En la década de 1970, protagonizó la nueva versión de "Invasion of the Body Snatchers" y la comedia de culto "Animal House". También tuvo roles destacados en películas como "Don't Look Now" y "Ordinary People".

La vida personal de Donald Sutherland y su legado en el cine

A lo largo de su vida, Sutherland enfrentó varios desafíos personales, entre ellos es que sufrió de polio cuando era niño y asistió a la Universidad de Toronto, donde estudió ingeniería. Se casó tres veces y tuvo cinco hijos, incluidos Kiefer y Rachel Sutherland, quienes también han tenido carreras exitosas en la industria del entretenimiento.

En el año de 2017, fue honrado con un premio honorífico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y recibió la Orden de Canadá, uno de los mayores honores de su país natal. Donald Sutherland deja un legado imborrable en el mundo del cine. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y diversos, junto con su dedicación a su arte, lo convierten en un ícono inolvidable. Su impacto en la industria cinematográfica será recordado por generaciones y su influencia perdurará en el tiempo a través de su gran trabajo.