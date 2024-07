IMÁGENES FUERTES: difunden las primeras fotos del ataque de tiburón en Texas

Una mujer sufrió una grave mordedura de tiburón en la Isla del Padre, en el estado de Texas, Estados Unidos. La ciudadana fue auxiliada por bañistas que se encontraban disfrutando de una tarde de playa, cuando se dieron cuenta que el agua se encontraba teñida de rojo por la sangre de la víctima.

El incidente fue reportado a las 11:00 horas, hora local, el pasado jueves 4 de julio, en pleno Día de la Independencia de Estados Unidos. El informe que recibieron los agentes aseguraba que una nadadora había recibido una mordedura de un tiburón cerca de la cuadra 4100, de Gulf Boulevard, quien fue atendida en la escena antes de ser trasladada a un hospital.

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES: grupo armado ataca a balazos a familia estadounidense en Sonoyta - Caborca

Toca tierra Beryl al norte de Tulum, Quintana Roo

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas dio a conocer sobre el reporte de dos personas mordidas por un tiburón, a la vez que otras dos personas se encontraron con el mismo ejemplar, sin haber sufrido heridas graves. Las víctimas de mordeduras graves fueron trasladadas al Valley Regional Medical Center en Brownsville; posteriormente, una de ellas fue trasladada a un segundo hospital por medio de un avión.

Mujer fue mordida debajo en su pierna por un tiburón en Texas

FOTO: Especial

Las imágenes causaron conmoción entre los internautas al mostrar el momento exacto en que las víctimas tratan de sobrevivir cerca de la costa tras el ataque, mientras un grupo de turistas se aproximan para cargarlos y apoyarlos.

"Sentí una presión como si alguien me hubiera dado un puñetazo o me hubiera empujado la parte de atrás de la pierna y me di vuelta y vi que había un tiburón. Tengo pequeñas marcas de mordeduras en la pantorrilla, pero por ahora estoy bien", mencionó Victoria Ramos, una de las víctimas del tiburón.

Fotos del ataque de tiburón son difundidas en redes

FOTO: Especial

Captan al tiburón que atacó a bañistas en Isla del Padre

Horas después del ataque, un helicóptero de la Dirección de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) captó al tiburón que supuestamente atacó a los turistas en las playas de Isla del Padre.

edg