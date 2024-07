Exbailarina del juicio “El cisne negro” que temía a su marido y lo mató, fue declarada culpable

La exbailarina Ashley Benefield fue declarada culpable de homicidio tras ser arrestada en 2020 por haber asesinado a su esposo Doug Benefield en septiembre. Durante los últimos cuatro años, Ashley enfrentó el proceso penal bautizado por los medios estadounidenses como “El cisne negro”, caso que generó polémica ante las declaraciones de la mujer que aseguró era víctima de abuso por su esposo.

En ese sentido, Benefield declaró el fin de semana pasado que durante su matrimonio con Doug Benefield, enfrentó episodios de maltrato y abusos de su parte que al ser persistentes la llevó a actuar en defensa propia, dijo, cuando finalmente disparó en varias ocasiones a su cónyuge de 58 años de edad.

¿Por qué la exbailarina temía a su esposo?

El 27 de septiembre de 2020, la ahora mujer de 33 años de edad vivía con su esposo al sur de Tampa, Florida. Desde ese entonces Ashley Benefield vivía con temor al recibir abusos de su esposo hasta que decidió poner fin a ello, afirmó durante su participación en el juicio.

“Tenía mucho miedo… Pensé que me iba a matar”: Ashley Benefield.

De manera que ayer, el jurado declaró culpable a Ashley Benefield que fue acusada de asesinato en segundo grado, y pese a su argumento de actuar en defensa propia, los fiscales del caso afirmaron que la evidencia del día del asesinato no correspondía con la descripción que hizo la mujer sobre el enfrentamiento.

¿Qué pasó el día del asesinato de la exbailarina?

La fiscal Suzanne O'Donnell, afirmó en el juicio que Ashley no tenía por qué disparar a su marido. "Ella tenía un plan. Obtuvo lo que quería", afirmó. Sin embargo, Neil Taylor, el abogado de la mujer, indicó que su clienta presentó "queja tras queja tras queja llamando la atención de las autoridades sobre el comportamiento de Doug Benefield sin ningún resultado", dijo citado por Sky News.

Ashley y Doug Benefield comenzaron a tener problemas por la custodia de su hijo que se intensificó en 2018 cuando hubo restricciones para ver al menor. Para 2020, la exbailarina planea mudarse a casa de su madre en la ciudad de Maryland, donde también su esposo dijo que iría a radicar.

Justo cuando se preparaba para mudarse, sucedió el ataque tras una fuerte discusión. “Me detuvo, me agarró de la mano y me tiró hacia atrás… Me dijo: '¿A dónde diablos vas?'”, recordó la exbailarina que en su momento planeó con su esposo crear un estudio de baile, pero que no sucedió y en su lugar dieron origen al llamado juicio “El cisne negro” en referencia a la película donde una bailarina de ballet sufre transtornos psicológicos.