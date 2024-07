Se arrancó los ojos para salvar al mundo y lo hizo por una terrible razón

Kaylee Muthart se arrancó los ojos con el fin de poder salvar al mundo, dijo, ya que de esa manera podía “acercarse a Dios”. Eso es lo que pensaba a sus 20 años de edad cuando estuvo bajo los efectos de las drogas en una sesión que jamás ha olvidado desde aquel 2018.

Kaylee estaba segura que al provocarse la autolesión conseguiría ayudar a la humanidad a no ser destruida; sin embargo la combinación al consumir los estupefacientes con una desgarradora experiencia de vida que sufrió, la llevó a tener que lidiar con la ceguera desde hace seis años.

Kaylee Muthart ahora tiene 25 años y sale adelante con su pareja. Foto: Alexander George / Daily Star

¿Qué hizo a la mujer que se sacara los ojos?

Previo a la automutilación, Kaylee Muthart enfrentó una dura prueba de vida tras haber sufrido una ruptura amorosa que la llevó al entrar el mundo de las drogas; sin embargo, ese no fue el único motivo para que comenzara con el consumo de drogas.

Los médicos le diagnosticaron que padecía trastorno bipolar que se agudizó al haber terminado su relación sentimental que la llevó a experimentar un colapso mental. Con esos antecedentes, Kaylee recurrió a “escapar” de la realidad para mitigar las emociones, indicó entrevista con Cosmopolitan.

Fue así que durante un consumo de drogas reflexionó: “Recuerdo que pensé que alguien tenía que sacrificar algo importante para arreglar el mundo, y esa persona era yo. Pensé que todo terminaría abruptamente y que todos morirían si no me arrancaba los ojos inmediatamente", aseveró la mujer.

Kaylee busca estudiar neurobiología. Foto: FB

Así lidia Kaylee Muthart tras la adicción

Para lograrlo, Kaylee agarró cada globo ocular y tiró con fuerza hasta que los sacó de la órbita. “Lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Como ya no podía ver, no sé si había sangre. Pero sé que los medicamentos calmaron el dolor", aseguró la mujer de ahora 25 años de edad.

Kaylee se recuperó con ayuda de sus padres y ahora vive con su pareja en Florida, Estados Unidos, y labora como lavaplatos. Ahora acude a una escuela para personas invidentes y está por obtener su diploma de secundaria y tiene aspiraciones para estudiar neurobiología.