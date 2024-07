Elon Musk lanza fuertes comentarios transfóbicos contra su hija: "Xavier está muerto"

El multimillonario Elon Musk se encuentra en el ojo del huracán, luego de que una reciente entrevista lanzó una serie de comentarios en contra de su hija tras, Vivian Jenna. De acuerdo con el testimonio del magnate, él fue engañado para acceder a que uno de sus hijos se hiciera un procedimiento de cambio de sexo.

En entrevista con el psicólogo clínico, Jordan Peterson, Musk comentó que su hijo Xavier, (ahora identificado como Vivian Jenna Wilson) se sometió a un tratamiento de reasignación de sexo, el cual él firmó sin saber lo que en realidad sucedería: "mi hijo Xavier está muerto. Asesinado por el 'virus woke'. Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores. Esto fue realmente antes de que yo tuviera ninguna comprensión de lo que estaba pasando", dijo.

Musk acusa al "virus woke" como causa de muerte de su hijo

El empresario señaló que esto sucedió a la par de la pandemia por Covid-19, hecho que supuestamente habría causado confusión y lo habría orillado a firmar los documentos: "estaba el Covid-19 en marcha, así que había mucha confusión y me dijeron que mi hijo podría suicidarse", enfatizó. El CEO de Tesla también detalló que nadie le explicó cómo sería el tratamiento: "no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son sólo medicamentos de esterilización".

En este sentido, Musk se mostró en contra de las operaciones de reasignación de género para los niños menores de edad. El magnate enfatizó que su hijo Xavier (ahora llamada Vivian) cayó víctima de lo que él llama el "virus woke", termino con el que se refiere a los pensamientos relacionados con la izquierda y el progresismo, tales como la diversidad sexual.

¿Cómo es la relación entre Elon Musk y su hija Vivian?

El empresario ha sido acusado de transfóbico. Foto: archivo.

Actualmente, no hay información sobre la relación entre Elon Musk y su hija Vivian, sin embargo, medios estadounidenses han revelado que la joven está buscando cambiar su apellido y eliminar al magnate de su nombre, esto debido a supuestas diferencias entre ambos. Además, en 2022, Vivian dio a conocer - ante medios locales - que no tenía interés en mantener una buena relación con su padre.

Por su parte, Elon Musk no habla a menudo sobre Vivian, pero - en su más reciente entrevista - el magnate aseguró que hará todo lo posible para destruir el llamado "virus woke", al cual atribuye la supuesta muerte de su hijo Xavier. ''Prometí destruir el virus de la mentalidad progresista después de eso'', dijo.