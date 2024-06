¿Qué pasó con los likes de X? Por esta razón la red social los ocultó

Las redes sociales evolucionan y X, antes Twitter, no es la excepción. Desde que Elon Musk compró la red social han existido varios cambios, el más importante y recordable, fue cambiar el nombre Twitter a X, sin embargo, la mañana de este 12 de junio anunció un nuevo cambio.

Elon Musk confirmó que a partir de hoy, se ocultarán los me gusta en la red social, esto significa que si encuentras una publicación de El Heraldo de México, no podrás saber si a alguno de tus contactos también le gusto la información que compartimos.

¿Por qué ya no podremos ver los Me gusta de X?

El CEO de X, Elon Musk, compartió en su cuenta que esta decisión fue tomada para proteger la privacidad de sus usuarios, y darles mayor libertad de interactuar con lo que realmente les gusta sin sentirse culpables o que puedan existir represalias por parte de terceros.

“¡Es importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo!”, compartió Musk en X

Además, la cuenta de Ingeniería de X, compartió que esto también será útil para hacer los algoritmos personales mucho más efectivos, interactuando con el contenido que realmente disfrutamos: “A partir de hoy, los Me gusta son privados para todos. Darle Me gusta a más publicaciones mejorará tu línea de tiempo Para ti.”, compartió la cuenta de @XEng

¿Cómo funcionará la nueva actualización?

De acuerdo con los datos que compartió el equipo de Ingeniería de X, tú como usuario seguirás viendo las publicaciones a las que le diste me gusta, sin embargo, ya no podrás ver ese apartado en el perfil de tus contactos, ni podrás verlo en las publicaciones de X.

Ya no se pueden ver los Me gusta de otras personas

Créditos: X/@heraldodemexico

El apartado de “Me gusta” que está en tu perfil, sólo será visible para ti y nadie más podrá ver a lo que le diste me gusta, sin embargo, el recuento de reacciones y otras métricas en tus post seguirán disponibles para ti, y si podrás ver quien le dio like a tus publicaciones, pero solo podrá verlo el autor.

Así reaccionaron los usuarios de X ante los Me gusta privados

Esta decisión por parte de la ingeniería y el CEO de equis causó una ola de reacciones entre los usuarios de esta red social, pues para algunos, era muy importante poder ver a lo que le daban me gusta otros usuarios, por eso, el internet y X se llenaron de memes.

“Twitter, regresa los likes por favor, tengo que stalkear al que me gusta”, compartió la usuaria @fridateodioo.

“Oficialmente, ya se pueden ocultar los “Me gusta” de los perfiles… Falleció el stalkeo”, escribió el usuario @Bandiee.

“Cómo van a sacar los likes, loco, debí stalkearlo un poco más anoche al que me gusta”, dijo la usuaria @sofaissues.

“SI mis “Me gusta” estan en privados, ¿Ahora como voy a mandar indirectas en Twitter?”, pregunto el usuario @AMiMeDicenMune