IMÁGENES FUERTES: un hombre entra a un bar y apuñala brutalmente a una pareja en Colombia

Una romántica cita en Colombia, terminó con una pareja gravemente heridos, el cual, fue interrumpido por un hombre que los atacó brutalmente con un cuchillo en varias ocasiones. Los hechos ocurrieron en un bar ubicado en la calle 60d Sur y Carrera 18a en el sector de La Playa, en ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia.

En un video compartido por la cuenta @ActualidaViral a través de X, -antes Twitter-, muestra las imágenes en el que se puede apreciar a la pareja cenando y tomando unos tragos en una mesa dentro del establecimiento, cuando de pronto, un hombre de identidad desconocida entra furioso al bar y apuñala en varias ocasiones al hombre identificado como Jhon Alexander Castro Hernández de 26 años, trabajador del lugar.

Apuñalan a mujer en un bar Foto: X @ActualidaViral

Luego de asesinar al hombre, quien tuvo una brutal pelea con el arma blanca, el homicida se abalanzó contra la mujer, quien desconcertada no pudo hacer nada, ya que se congeló por el miedo de ver a su pareja siendo asesinado con un cuchillo.

Además, en las imágenes tomadas por una cámara de seguridad se puede observar que la mujer suplicar al sujeto que se tranquilizara y no la lastimara.

¡No, tranquilo, tranquilo. No, no me haga nada!, gritaba la mujer desesperada.