Dos pequeñas niñas, originarias de Vietnam, murieron ahogadas en una alberca mientras sus padres se tomaban fotografías. Los hechos quedaron documentados por cámaras de seguridad y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde causaron conmoción entre los internautas.

En las imágenes se observa que las pequeñas estaban jugando, sin supervisión, en la parte poco profunda de una alberca, cuando uno de sus salvavidas se alejó de ellas y llegó hasta la zona profunda. Aparentemente, la hermana mayor trató de alcanzar el flotador, pero en su intentó cayó al agua profunda y no consiguió salir a flote.

Foto: la hermana mayor trataba de alcanzar un salvavidas.

La pequeña que se percató de lo que ocurría se metió al agua con intención de rescatar a su hermana, pero al llegar a la zona profunda de la alberca comenzó a ahogarse. De acuerdo con medios locales, ninguna de las dos pequeñas sabía nadar, por lo que perdieron la vida en breves minutos luchando por salir a la superficie. En los videos, captados por cámaras de seguridad, se ve que sus padres no estaban con las niñas, por lo que no pudieron hacer nada por auxiliarlas.

Hasta ahora, se desconoce la identidad de los padres de las menores y no se sabe si enfrentarán cargos por el lamentable accidente. No obstante, decenas de internautas se han manifestado en redes sociales para exigir justicia por las menores que perdieron la vida. De igual manera, las personas han exhortado a los padres de familia a no descuidar a los menores durante sus vacaciones, esto con el objetivo de evitar accidentes como el de las dos hermanitas de Vietnam.

La menor trató de ayudar a su hermana y no lo logró.

"Que irresponsabilidad"; "El descuido de un hijo por un breve momento puede ocasionar este tipo de accidentes"; "Pobres niñas, no lograron regresar al área baja de la alberca"; "Que angustia la hermanita pequeña quiso pasarle el salvavidas"; "Los niños no miden el peligro como padres hay que estar muy atentos con los niños por favor", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

Tras el suceso, la Guardia Costera recalcó algunas recomendaciones para tener unas vacaciones seguras en la playa con niños. Los principales consejos son: