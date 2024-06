"Nueva luz sobre el Espíritu Santo: Palabras del Papa Francisco, anuncia próxima publicación sobre su significado

El Papa Francisco durante la Audiencia General continuó con su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo, explicando que lo primero que se conoce de una persona es su nombre y que así se logra identificar y recordar, por lo que a la tercera persona de la Trinidad se le llama “Espíritu Santo” y que esto es una versión “latinizada”, diciendo que antes se le conocía como “Ruaj” que significa “soplo, viento, aliento”.

“¿Qué nos dice, pues, su nombre Ruaj sobre el Espíritu Santo? La imagen del viento sirve ante todo para expresar el poder del Espíritu divino. “Espíritu y poder”, o “poder del Espíritu” es una combinación recurrente en toda la Biblia. Pues el viento es una fuerza arrolladora e indomable. Es capaz incluso de mover océanos”.

Sigue leyendo:

Papa Francisco: “Anteponer la alegría de contemplar, a la alegría de poseer”

Papa Francisco se disculpa por frases consideradas homofóbicas, anuncia El Vaticano

Ante miles de fieles y visitantes en la Plaza de San Pedro, el Sucesor de Pedro, dijo que Jesús destaca otra característica del viento, la de su libertad

“El viento es la única cosa que no se puede refrenar, no se puede “embotellar” ni encajonar. ¿tratamos de embotellar o encajonar el viento? No es posible, es libre. Pretender encerrar al Espíritu Santo en conceptos, definiciones, tesis o tratados, como a veces ha intentado hacer el racionalismo moderno, es perderlo, anularlo o reducirlo al espíritu humano puro y simple”.

El viento es la única cosa que no se puede refrenar, no se puede “embotellar” ni encajonar Créditos: Pablo Esparza

Libertad como principio básico

El Santo Padre dijo que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino “libertad para hacer libremente lo que Dios quiera”

“No es libertad para hacer lo que uno quiera, sino libertad para hacer libremente lo que Dios quiera. No libertad para hacer el bien o el mal, sino libertad para hacer el bien y hacerlo libremente, es decir, por atracción, no por compulsión”. En otras palabras, libertad de hijos, no de esclavos.

Al final de la Audiencia, el Papa Francisco anunció que en septiembre publicará un nuevo documento sobre el Sagrado Corazón de Jesús

“Me complace preparar un documento que reúna las valiosas reflexiones de textos magisteriales anteriores y de una larga historia que se remonta a las Sagradas Escrituras, para volver a proponer este culto de tanta belleza espiritual a toda la Iglesia”.

Francisco mencionó que el pasado 27 de diciembre se cumplieron 350 años de la primera manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Alacoque.

“Creo que nos hará mucho bien meditar sobre diversos aspectos del amor del Señor que pueden iluminar el camino de la renovación eclesial, que también digan algo significativo a un mundo que parece haber perdido el corazón”.

dhfm