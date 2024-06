Caso de Kinsleigh Welty: mensajes de Facebook revelan que fue torturada por varios años hasta su asesinato

Kinsleigh Welty, una niña de cinco años habría perdido la vida en abril del presente año, luego de ser encontrada en un estado de desnutrición muy severa, esto de acuerdo con autoridades de Indianápolis donde residía. Hoy, su madre, el novio de ella y la abuela, están enfrentando varios cargos penales que se relacionan con su fallecimiento, sumado a una historia que involucra mensajes de tortura, compartidos en Facebook entre los culpables, esto según con el medio People.

Toni McClure,Ryan Smith, Tammy Halsey habrían sido los culpables de su muerte Foto: @angelaganote

Y es que la policía de Indianápolis habría respondido a una llamada el pasado 9 de abril, denunciando que una niña estaba inconsciente en una residencia ubicada en Denver Drive, Colorado, Estados Unidos. Ante esto, los uniformados arribaron al domicilio indicado y encontraron a la menor de edad con signos de desnutrición, marcas de mordidas, con heces fecales en su cabello, pies y piojos en su rostro. Inmediatamente Kinsleigh fue trasladada al Riley Hospital for Children; sin embargo, no se logró salvar al poco tiempo.

¿Quiénes habrían matado a Kinsleigh Welty?

Toni McClure, mamá de Kinsleigh, fue acusada de dos cargos de asesinato y múltiples cargos de negligencia y maltrato infantil. Por su parte, su novio, Ryan Smith es acusado de al menos tres cargos de negligencia agravada por la muerte de Kinsleigh y uno de confinamiento criminal, mientras que la abuela, Tammy Halsey, enfrenta varios cargos adicionales incluidos el confinamiento criminal y negligencia infantil, esto según la Fiscalía del condado de Marion.

La mamá y abuela de Kinsleigh habrían intercambiado mensajes en Facebook desde hace dos años, en el que se dirigían a la menor de edad con lenguaje despectivos como "la malvada" o "demonio", esto según autoridades de Indianápolis. Además, en uno de los mensajes McClure (la madre), alertó a Tammy (la abuela) que la niña se había escapado del armario que estaba cerrado a lo que Halsey respondió: “Pon algo enfrente para que no pueda empujar la puerta".

Así lucía la menor antes de ser torturada severamente Foto: Especial

Otro de los mensajes que compartieron un año después, muestra como Toni la habría enviado a la abuela, una fotografía de la niña sentada cerca del sillón, a lo que ella preguntó si no la había amarrado a lo McClure aseguró que sí lo había hecho pero ella se desató. Halsey habría sugerido que apretara más el nudo con el que la amarró.

Así fue como un mensaje de Facebook las habría delatado

El departamento de justicia estadounidense explicó que los documentos judiciales detallan como tanto la madre como la abuela de la niña, intentaron ocultar a toda costa el estado de salud de la menor a los servicios de Protección Infantil, ocultando su aspecto y escondiéndola. Sin embargo, en abril de 2024, un mensaje mostró a McClure preocupada por la visita de los servicios de protección, escribiendo a su Tammy que la ayudara a esconder a la menor.

Cuando Kinsleigh falleció pesaba apenas 9.5 kilogramos, menos de los que pesaba en 2022, esto de acuerdo a las revisiones de los documentos que presentó People. Por otra parte, la Fiscalía reitera que la menor fue obligada a ver una pared en sus últimas horas que le quedaban de vida mientras su familia se encontraba observando el eclipse solar que pasaba en varias partes del continente americano.

La menor fue encontrada en severa desnutrición Foto: Twitter @angelaganote

Los mensajes que se compartían madre e hija detallan los incidentes que la niña intentó realizar, como acceder a alimentos sin permiso y la discusión entre ambas para prevenir que la pequeña tocara cualquier tipo de comida, incluyendo la estrategia de cerrar con llave el refrigerador y alacena de la cocina.

Además, los mensajes muestran una discusión entre la abuela y la mamá de Kinsleigh de usar cinta adhesiva y otras estrategias para mantener a la menor confinada; "Utiliza tu método y descansa. No te preguntaré de nuevo", le Halsey a McClure.

Hasta el momento, no está esclarecido que los acusados se hayan declarado culpables o inocentes, respecto a los cargos que les imputaron; sin embargo, los abogados de los tres implicados no han podido ser contactados para hacer comentarios al respecto.

