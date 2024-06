The New York Times pide a Joe Biden que renuncie a candidatura tras debate presidencial

El consejo editorial del periódico The New York Times pidió a través de su medio de comunicación a Joe Biden que renuncie a la candidatura presidencial en donde pretende reelegirse en el cargo y competir con su antecesor Donald Trump. En un duro mensaje le solicitan que permita que otro demócrata sea quien represente a su línea política.

El editorial firmado por el consejo y publicado este viernes 28 de junio a un día del debate presidencial televisado por la cadena CNN se tituló "Para servir al país, el presidente Biden debe abandonar la carrera", al nombrarlo como un gran servidor público enuncian sus fallas en la discusión y propuestas que a sus 81 años podría ser riesgoso para dirigir ese país.

Seguir leyendo:

"No hablo con tanta fluidez como antes", admite Biden tras desastroso debate contra Trump

Así fue el debate presidencial Trump VS Biden televisado por CNN

Opinión del NYT, prestigioso periódico de EU. Foto: Captura NYT

"El señor Biden ha sido un presidente admirable. Bajo su liderazgo, la nación ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de retos a largo plazo, y las heridas abiertas por el señor Trump han empezado a cerrarse. Pero el mayor servicio público que el señor Biden puede hacer ahora es anunciar que no continuará su carrera a la reelección", describe el consejo editorial en el texto que aparece destacado en su sitio web.

Demócratas y miembros de su gabinete piden que renuncie

En la mañana del 28 de junio ocurrieron las primeras reacciones del debate en el que se declaró como ganador y descartó el potencial de su contrincante que recientemente fue declarado culpable de 34 cargos en Nueva York, bajo esta consigna Biden ha defendido su liderazgo para ser el líder de EU por segunda ocasión.

El representante de la Cámara de Representantes, Chip Roy dirigió una carta a la vicepresidenta de EU, Kamala Harris con el objetivo de convocar al gabinete para declarar al presidente incapaz de desempeñar su cargo como comandante en jefe.

Además Trump resaltó su triunfo tras el debate del pasado jueves por la noche, aludiendo a la edad de su contrincante por el tipo de respuestas que dio en ese encuentro.

"No debato tan bien"

El presidente Joe Biden respondió a la serie de quejas y comentarios emitidos por sus seguidores de cara a la elección presidencial donde reconoció que no lo hizo tan bien. "No debato tan bien, ya no camino tan bien, no hablo con tanta fluidez como antes", expuso.

Asimismo confirmó la intención que tiene de ganar en el reñido sureste del país.