EN VIVO: Debate presidencial Biden VS Trump en Atlanta

"No los culpo por la incertidumbre" indica Biden sobre los prestamos estudiantiles, inflación y demás situaciones que viven.

"Él es la causa de la inflación, no pueden comprar las cosas, el supermercado, no pueden vivir. Yo le di un país sin inflación, no tenía que tocar nada, lo destruyó", sostiene el expresidente sobre la muerte y crisis de la comunidad negra en el país.

"No había inflación cuando tomé la presidencia porque no había empleos, la economía estaba destruida", le respondió el presidente actual sobre su labor en la administración 20-24.