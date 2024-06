Compras de pánico y movimientos bancarios masivos en Bolivia, tras intento de golpe de estado

La tarde de este miércoles 26 de junio, el presidente de Bolivia, Luis Arce denunció una serie de "movimientos irregulares" propiciados por militares que tomaron las tropas y colocan tanquetas en la Plaza Murillo, sede del gobierno de La Paz, esto tras un anunció del comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga quien amenazó con tomar la sede del Ejecutivo.

Medios locales han difundido imágenes de largas filas que se forman para entrar a supermercados y bancos, pues los ciudadanos bolivianos buscan abastecerse y sacar su dinero del banco antes de que comience el caos en el país. El medio Bolivisión, compartió imágenes de personas formadas a las afueras de un mercado popular, en el que se ve una fila de al menos 50 personas, mientras que otros salen con grandes bolsas e inclusos costales llenos de provisiones para los próximos días.

Este sería el segundo intento de golpe de estado que vive Bolivia en los últimos cinco años, pues en 2019, autoridades militares pidieron la destitución del presidente electo Evo Morales, quien afirmó que esto sería un golpe de estado aunque sus opositores aseguraron que fue resultado de la presión popular.

¿Qué debería de comprar en una situación de emergencia?

En una situación de emergencia, es crucial pensar en adquirir elementos que te permitan asegurar tu bienestar básico y la capacidad de sobrevivencia. El agua potable es esencial para tener, además de alimentos no perecederos como enlatados, alimentos secos como arroz, frijoles, galletas energéticas, etc., que no requieran refrigeración.

En caso de emergencia evita los alimentos perecederos

Asegúrate de tener un kit de primeros auxilios, que incluya vendas, desinfectante, medicamentos básicos como analgésicos y antipiréticos, y cualquier medicamento recetado que puedas necesitar. Así como linternas, un radio portátil y artículos de higiene personal.

Intenta mantener una copia de documentos de identificación, papeles de seguro, y contactos de emergencia, dinero en efectivo y un teléfono móvil con batería adicional o cargador portátil, y una lista de contactos importantes. Es importante adaptar esta lista según las necesidades específicas de tu ubicación y la naturaleza de la emergencia, mantenen la calma y sigue las instrucciones de las autoridades locales también es crucial en situaciones de emergencia.

Datos para entender el intento del golpe de estado en Bolivia

En octubre de 2019, Evo Morales, quien había sido presidente de Bolivia desde 2006, se presentó para un cuarto mandato. Hubo acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición y observadores internacionales, lo que desencadenó protestas masivas y tensiones políticas.

El 10 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas de Bolivia sugirieron a Evo Morales que renunciara, lo que hizo después de una serie de presiones y enfrentamientos violentos, el expresidente denunció esto como un golpe de estado, mientras que sus opositores argumentaron que su renuncia fue resultado de la presión popular y las irregularidades electorales.

Evo Morales fue destituido de su cargo en 2019

Después de la renuncia de Morales, Jeanine Áñez, senadora de la oposición, se autoproclamó presidenta interina con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien se enfrentó a la tarea de estabilizar el país y convocar nuevas elecciones. Durante el gobierno interino de Áñez, se llevaron a cabo investigaciones sobre las elecciones de octubre y se procesaron a varios funcionarios del gobierno anterior por supuestas irregularidades, hubo también episodios de violencia y tensiones políticas continuas en el país.

En octubre de 2020, Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganó las elecciones presidenciales con una mayoría absoluta, retornando al poder al partido de Morales y poniendo fin al gobierno interino de Áñez. Este evento polarizó profundamente a la sociedad boliviana y generó debates intensos sobre la democracia, el papel de las Fuerzas Armadas y la legitimidad del poder político en el país.

