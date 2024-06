Marilyn Monroe y su conspiración con el FBI y la CIA sobre Kennedy que pudo “destruir” a EU

Se dice que Marilyn Monroe y el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, tuvieron un romance luego de conocerse en 1954 al ser presentados por el cuñado del mandatario, Peter Lawford; sin embargo esta especulación habría sido confirmada por la columnista del Daily Mail, Maureen Callahan, quien reveló la vinculación entre la estrella de Hollywood con el FBI y la CIA.

Según la investigación de la reconocida periodista británica Callahan; Marilyn Monroe, la considerada emblema de la revolución sexual de las décadas de 1950 y 1960, tuvo una relación más profunda con John F. Kennedy que hizo que las dos agencias de seguridad estadounidenses la monitorean.

John y Bobby Kennedy habría tenido un romance con Marilyn Monroe. Foto: John F Kennedy Library / Zuma Wire

¿El FBI y la CIA conspiraban con Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe mantuvo una cercanía tanto con John F. Kennedy así como con su hermano Bobby Kennedy, describió Maureen Callahan, hasta que tras la actuación de la actriz saliendo de un pastel de cumpleaños en el onomástico del presidente en 1962, sentenció su relación ya que la esposa del mandatario Jackie Kennedy prohibió que tuvieran cualquier tipo de contacto.

La tensión política en Estados Unidos llevó a pensar a Bobby y John Kennedy a crear la teoría de la conspiración sobre que el FBI y la CIA utilizaban a la estrella de Hollywood al instalar un sistema de espionaje dentro de su casa. "Fue un intento coordinado de derribar a ambos Kennedy", describió la periodista.

¿Marilyn Monroe no se suicidó?

Marilyn Monroe era espiada por el FBI y la CIA, según la periodista. Foto: Archivo

Cuando Monroe murió en agosto de 1962, la investigadora indicó que se admitió que el FBI recibió una orden para “eliminar ciertos registros telefónicos” de la casa de la histriónica ubicada en Los Ángeles, California, llamadas que fueron contabilizadas y detalladas:

“Recuperados en la década de 1980, los registros de Marilyn mostraban que había llamado al lugar de trabajo de Bobby ocho veces entre el 25 y el 30 de junio. Su última llamada duró ocho minutos”, reveló Maureen Callahan en su libro “Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed”.

"Los informes sugieren que había tenido un aborto el 20 de julio y que el bebé podría haber sido de Bobby", señaló la periodista quien además compartió que el exfiscal de Los Ángeles, John Miner, dijo que tras hablar con el psicoanalista de Marilyn y escuchar algunas de sus sesiones, dijo: "Creo que puedo decir definitivamente que no fue un suicidio".