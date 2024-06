IMÁGENES FUERTES: ladrón intenta robar una tienda de telefonía en Brasil, un trabajador le dispara y muere

La tarde del pasado jueves 13 de junio, circularon en redes sociales un video de un intento de robo en calles de Ponta Grossa, Brasil, en el que un hombre ingresó a una tienda de telefonía para robar todo lo que estaba en los anaqueles; sin embargo, el acto fue frustrado por un valiente trabajador.

Y es que, en cuestión de segundos, el sujeto de 23 años de edad ingresó con un arma de fuego exigiendo que le dieran todos los dispositivos móviles que tuvieran disponibles, pero nunca imaginó que ese sería su último atraco a una tienda y que no saliera con vida de este, a quien dejó gravemente herido.

Robo a mano armada en Brasil Foto: X @AlertaMundoNews

Un trabajador dispara contra el ladrón y lo mata

A través de las imágenes compartidas por la cuenta de X, antes Twitter, AlertaMundoNews, se observa cómo el ladrón, quien vestía una chamarra color negra, pantalones de mezclilla, tenis negros y con un casco de motocicleta anunciando el robo, mientras otros dos sujetos que se presumen eran sus complices, lo esperaban afuera de la tienda.

En ese momento, el hombre se dirigió a una de las trabajadoras del pequeño local para exigirle los teléfonos. Por supuesto, la joven al ver el arma con el que podría quitarle la vida, se quedó congelada, mientras que uno de los trabajadores que vio el momento exacto en que el ladrón sacó la pistola, ágilmente también desenfundó una de su cintura y sin pensarlo vació todo el cargador contra el sujeto.

El ladrón recibió varios disparos en el la cabeza, el pecho, abdomen, brazos y espalda cuando intentaba huir, el cual lo dejó gravemente herido, mientras que los otros sospechosos huyeron del lugar con las manos vacías. Las autoridades de Ponta Grossa investigan el incidente y deslindar responsabilidades.

Redes aplauden la valentía del trabajador por defender la tienda

Sin duda el atraco ha generado un gran debate entre los internautas de las redes sociales, quienes aplauden la valentía de uno de los trabajadores por encarar al hombre, cansado de la delincuencia y de los sujetos que buscan el dinero fácil.

Foto: X @AlertaMundoNews

Mientras que otros, aunque no defienden al ladrón, argumentan que solo debió quizá herirlo de gravedad y no quitarle la vida, pues señalan que el mejor castigo era llevarlo a la cárcel y no quitarle la vida.

"Buen tirador, mantuvo la calma, no disparó demás, pidió que llamaran a la policía", dice un usuario en redes, mientras que otro responde; "La plomoterapia, ciento por ciento efectiva",

Otro usuario de X comenta: "Para que llore mi madre, que llore la suya", fueron algunos de los comentarios que se ven en la red social

