Tensión mundial: EU despliega helicópteros de guerra por el submarino nuclear ruso Kazan

Tras la llegada del submarino nuclear ruso Kazan en territorio cubano, las fuerzas armadas del Kremlin comenzaron con la presencia de ejercicios militares, situación que llevó al Ejército estadounidense a desplegar helicópteros de guerra desde Miami.

El ostentoso submarino nuclear llegó a Cuba este miércoles 12 de junio como parte de un destacamento naval enviado por Vladimir Putin que realiza una estancia de cinco días en la isla, precisó la agencia AFP.



Los helicópteros de guerra sobrevolaron las playas de Miami. Foto: Captura de pantalla

¿Qué flota militar envió Rusia a Cuba?

Minutos después de la 10:00 horas (tiempo local), el submarino Kazan ingresó a la bahía de La Habana mostrando sobre la superficie del mar una parte de su joroba y la torreta con una bandera cubana. Dos horas antes le precedieron el buque petrolero "Pashin", seguido por el remolcador de salvamento "Nikolai Chiker" pintado con los colores del pabellón ruso y la fragata "Almirante Gorshkov", detalló la agencia.

Sin embargo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) indicó la semana pasada que estos navíos no portan armas nucleares y no representan una "amenaza para la región".

Antes de entrar al puerto de La Habana "un grupo táctico heterogéneo de buques de ataque" integrado por la fragata y este submarino "completó un ejercicio sobre el uso de armas de misiles de alta precisión", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado citado por la agencia de noticias Interfax.

Personas que pasaban por el emblemático malecón habanero se asombraron al ver a corta distancia el submarino navegando. "En guerra estamos todos… Estamos en guerra con el picadillo, con el pan, con todo. El mundo está al revés", exclamó Lázaro, un cubano de 51 años que acostumbra pescar en esa zona.

EU responde con los helicópteros de guerra

La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo a la prensa que Washington ha estado siguiendo estos movimientos. "No es una sorpresa" porque los rusos han realizado antes este tipo de escalas en puerto de la isla caribeña, afirmó.

La funcionaria dijo que estas visitas "no suponen una amenaza para Estados Unidos", cuya costas en el estado de Florida están a unos 160 kilómetros de La Habana. No obstante, el consejero de seguridad nacional, Jake Sullivan hizo ver que esta flota "tiene un submarino" de propulsión nuclear "que no han tenido" las flotas que han venido con anterioridad.

El vuelo de dos helicópteros de la armada estadounidense fue documentado por vacacionistas que estaban en las playas de Miami en una imagen contrastante con la relajación que representa estar en el mar y la arena con la tensión que provoca mirar el vuelo de las aeronaves de guerra.