"¡Lo agarré!”: así fue capturado el "Hombre Araña" polaco que se quedó a 3 pisos de llegar a la cima | VIDEO

A través de redes sociales, circulan imágenes del actuar del cuerpo de Bomberos para rescatar al "Hombre Araña" polaco, Marcin Banot, el influencer que escaló poco más de 30 pisos de la Torre Globant en el barrio porteño de Retiro, Buenos Aires, Argentina, quien causó conmoción entre los espectadores.

En las imágenes del video que circulan en las diferentes plataformas, se puede ver cómo un grupo de hombres de rescate, ingresa por la puerta principal del enorme edificio que pretendía escalar Banot con la playera de la Selección de Argentina con el número 10 en el dorsal perteneciente a Lionel Messi y un pants del tono de los albicelestes, hasta que llegaron a la terraza para detener su gran hazaña.

Macin Banot subió más de 100 metros de altura Foto: Twitter @fpjindia

Al llegar a la cima del inmueble, los bomberos aseguraron las cuerdas con las que oficiales arriesgarían su vida a más de 120 metros de altura.

Así fue como capturaron Marcin Banot, el intrépido escalador

Cuando llega el momento de la verdad, el ambiente se vuelve tenso no solo porque los agentes descendieran en contrasentido al influencer, sino porque sus compañeros que intentan asegurar al intrépido escalador esperan no fallar en el intento y que ocurra una tragedia, ya que recordemos que el escalador hace esta hazaña sin ningún equipo de seguridad más que guantes y su equipo de videograbación.

En las imágenes compartidas por la cuenta de Twitter "Alerta Mundial Oficial" y con el objetivo de tener el testimonio de la detención de Banot, los rescatistas colocaron cámaras de grabación pegadas al pecho y a sus cascos para iniciar con la detención del hombre con una bajada lenta al estilo de rappel.

"¡Lo agarré!", es escucha a uno de los rescatistas que vestía un uniforme color naranja.

El mismo hombre cuestiona a Banot sobre si se encontraba bien, mientras se apoya en él para evitar que continúe su trayecto, a lo que el polaco de 36 años le responde; "Sí, estoy bien, pero muy nervioso. Me da miedo", señala. Después de que fuera asegurado, el hombre le coloca un arnés al hombre para llevarlo a una de las ventanas más cercanas para ser arrestado.

Frustrado y tranquilo: Banot muestra cómo fue esposado

El pasado martes 11 de junio, el escalador publicó en su cuenta de Twitter un video de cómo es trasladado dentro de una patrulla de Argentina y su manos, las cuales están esposadas enseñando la parte posterior de la camiseta de Messi, dejando un mensaje para sus más de 308 mil seguidores:

"Todo está bien, los chicos están bien", escribió en sus redes.

Banot fue arrestado por la policía argentina Foto: Twitter @bnt_fhuj_hd

El joven, quien además se percibe serio, frustrado, y tranquilo, pero casi triunfante, levanta los puños como señal de que algún día logrará escalar ese monstruo de edificio.

¿Quién es Marcin Banot, el "Hombre Araña" polaco que intentó escalar la Torre Globant?

Marcin Banot es un hombre de 36 años aficionado a escalar los edificios más icónicos y altos del mundo sin usar protección de seguridad reglamentaria para practicar este deporte extremo de alto riesgo, como los son: casco, cuerdas y arneses. Además, de ser un aficionado de la fotografía urbana.

Foto: Twitter @fpjindia

Por ello, el pasado martes decidió trepar la Torre Globant de más de 30 pisos de altura, con un par de guantes y magnesio en polvo, llamando la atención del público y de los cuerpos de seguridad, quienes frustraron la hazaña de Banot en el piso 27, a pocos pisos de lograr su cometido.

Tras su detención, la justicia argentina argumentó que no había delito que perseguir, por lo que Marcin Banot quedó en libertad.

