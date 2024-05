VIDEO: así fue como encontraron los restos de Julia Horn, la turista alemana desaparecida en San Juan

Autoridades argentinas localizaron, el pasado lunes 27 de mayo, los restos de Julia Horn, una turista alemana que desapareció el pasado jueves en la comunidad de San Juan. La mujer había sido vista por última vez en el cerro Tres Marías, a donde acudió para hacer senderismo, pero nunca salió del lugar. Tras un fuerte operativo de búsqueda, la policía descubrió el cuerpo de la joven de 19 años, quien aparentemente murió como consecuencia de un accidente.

Sobre las causas de muerte, las autoridades aún no han determinado los motivos por los que Horn perdió la vida, pero de forma preliminar se plantea la hipótesis de un accidente, esto debido a que el cuerpo de la turista fue localizado en una quebrada inaccesible. Al respecto, la fiscal del caso, Daniela Pringles, sentenció que: "el trabajo de la extracción de ese cuerpo demandó varias horas, por el esfuerzo y la complejidad del terreno”.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Julia Horn?

Tras extensas jornadas de rescate, los restos de la turista alemana fueron recuperados por los rescatistas. En las tareas de rescate participaron más de 50 personas, entre policías, miembros de los grupos de alta montaña y funcionarios judiciales. Una vez que el cadáver fue recuperado, las autoridades lo trasladaron a la morgue local, donde se espera que se realice una autopsia y así conocer las causas exactas de su muerte.

Cabe mencionar que Horn había llegado a Argentina como parte de un intercambio de la Organización No Gubernamental (ONG) Youth For Understanding (YFU) el pasado 18 de abril. Sin embargo, el jueves 23 de mayo, la joven se aventuró a explorar por su cuenta el cerro Tres Marías y desde entonces sus seres queridos perdieron la comunicación con ella, por lo que reportaron su desaparición. En imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se ve a la turista ingresando a la montaña, más no se le vuelve a ver salir.

¿De qué murió Julia Horn?

Luego de su desaparición, el jefe del operativo de búsqueda, Diego Morales, recordó que “no es recomendable” transitar ese terreno solo, añadió que “siempre para andar en la montaña hay que tener la ropa y el calzado adecuado porque la zona es bastante peligrosa”. Las autoridades temían que la mujer pudiera haber sufrido un accidente por lo que agilizaron las tareas de búsqueda durante el fin de semana, no obstante, fue hasta el lunes 27 de mayo que sus restos fueron encontrados.

Medios locales sugieren que la joven no presentaba heridas de agresión, sino que sus lesiones eran consistentes con una caída, pero la información oficial no ha sido compartida por las autoridades. De forma extraoficial se menciona que Horn tenía varias fracturas en la pelvis y lesiones en el rostro, entre otras heridas, peor no había lesiones traumáticas coincidentes con una agresión. Todas eran compatibles con una caída.