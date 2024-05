¿Quién era Araceli Hernández, madre buscadora que murió en accidente sin encontrar a sus hijos desaparecidos? 

Araceli Hernández Márquez, líder del colectivo Madres Rastreadoras De Corazones Guadalajara, perdió la vida luego de sufrir un accidente en Santa María Tequepexpan, una colonia localizada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque en el estado de Jalisco.

La noticia fue confirmada por la organización dedicada al rastreo de personas desaparecidas y también por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, una institución que lamentó el fallecimiento de la madre buscadora y “se unió a la pena” de sus familiares y seres queridos”.

Sigue leyendo:

Muere madre buscadora arrollada por una camioneta en Tlaquepaque

Madre buscadora teme morir sin saber qué pasó con su hijo

Luego de que se dio a conocer el fallecimiento de la madre buscadora del estado de Jalisco, familiares y amistades de la mujer han expresado sus sentimientos y condolencias por la noticia. Una de ellas fue la usuaria de Facebook Yoshira Dayahana Hernandez, quien se ha identificado como hija de Araceli.

Y es que en dicha red social, además de cambiar sus fotografías de perfil y de portada, la joven emitió un mensaje de despedida para su mamá en el que expresaba el gran amor que le profesaba y cuánto la extrañará después de su partida.

También cabe mencionar que Yoshira Dayahana dio a conocer que la señora Araceli Hernández Márquez está siendo velada a partir de las 13:00 horas de este domingo 26 de mayo en las capillas Washington número 404, en las que se le dará su último adiós.

Araceli Hernández Márquez era una mujer de 51 años de edad. Conocida por sus seres queridos como “Chely Hernández”, fundó y lideró el colectivo Madres Rastreadoras De Corazones Guadalajara, una organización que según su página de facebook trabaja en dicho municipio.

Araceli estaba buscando a sus dos hijos desaparecidos: Vanessa Veneranda Magaña Hernández y Manuel Alejandro Pinto Hernández, un par de jóvenes de los que no se sabe de su paradero desde agosto del año 2017 y hasta la fecha actual.

La joven fue desaparecida el 27 de agosto de 2017 y a su hermano lo desaparecieron tan sólo dos días más tarde en San Pedro Tlaquepaque. Desde entonces, su madre no los dejó de buscar y así prometió hacerlo hasta que en mayo de este año perdió la vida.

Cabe mencionar que en agosto de 2023, la madre buscadora fue entrevistada por Fuerza Informativa. En dicho espacio la mujer compartió que al principio comenzó a buscar a sus hijos en el Servicio Médico Forense (Semefo), hospitales y centros penitenciarios. No obstante, posteriormente pasó a buscar en el campo y expresó que no se rendiría hasta encontrarlos.

“Está uno muerto en vida. Está uno de pie caminando por inercia a veces me quiero rendir, pero me acuerdo de sus caritas y de todos los años que viví con ellos y no, digo, para adelante, esto no acaba hasta encontrarlos”, expresó la madre buscadora.