Julian Assange llega a un acuerdo con Reino Unido y podría evitar la pena de muerte en EU

Julian Assange, que es buscado por la justicia de Estados Unidos al ser señalado de difundir información confidencial sobre el gobierno, llegó a un acuerdo este lunes 20 de mayo con un tribunal del Reino Unido con lo que podría evitar ser extraditado.

En ese sentido, el australiano periodista y activista quien fundó la página Wikileaks tiene la posibilidad de presentar una apelación contra la extradición a Estados Unidos. El gobierno británico se ha encargado de apoyar a Assange para que los estadounidense le garanticen un trato justo.

Temen por la vida de Julian Assange si es extraditado a EU

AMLO defiende a Julian Assange ante su posible extradición a EU

Reporta un precario estado de salud de Assange. Foto: Archivo

¿Cómo podría Assange evitar ser extraditado?

El pasado 26 de marzo, los jueces británicos pidieron a las autoridades estadounidenses que garantizasen que el australiano, de 52 años, en caso de ser extraditado, podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte, recordó la agencia AFP.

En caso de que la respuesta estadounidense no convenza a los dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Londres, Assange podrá apelar la extradición aceptada en junio de 2022 por las autoridades y la justicia británicas.

Pero si las garantías estadounidenses son consideradas satisfactorias por la justicia británica, Assange todavía podría presentar un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El fundador de WikiLeaks dispondría de un plazo de dos semanas para presentar este recurso ante la corte europea antes de hacerse efectiva la extradición, según sus abogados.

Assange puede enfrentar una pena de 175 años de cárcel en EU. Foto: Archivo

¿Por qué EU busca a Assange?

Horas antes del inicio de la audiencia, que comenzó sin la presencia del australiano, en precario estado de salud, según sus allegados, decenas de personas se concentraron ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, para apoyar al fundador de WikiLeaks, con gritos de "Liberen a Assange" y pancartas en las que se leía "El periodismo no es un crimen".

Julian Assange se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán. Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.

El actual redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó la semana pasada que los procesos judiciales británicos relacionados con la extradición de Assange son "corruptos" y están "amañados". "Sé que estas son palabras duras que solemos usar para los tribunales de países no europeos, no de países occidentales, pero he llegado a la conclusión de que es absolutamente el caso. Julian Assange es un prisionero político, está muy claro", señaló el islandés.