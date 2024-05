“Artístico y macabro”, así califica la sociedad inglesa el curioso retrato del Rey Carlos III

El pasado martes 14 de mayo el rey Carlos III reveló su primer retrato oficial desde su coronación y aunque se trata de una verdadera obra de arte, lo cierto es que el monumental cuadro que ahora adorna el Palacio de Buckingham brilló por su peculiar aspecto, el cual, tiene tintes sumamente perturbadores, incluso, hay quienes comparan dicha imagen con un poster de una película de terror, mientras que los expertos en temas relacionados con la Corona Británica califican este retrato como un nuevo y monumental error de relaciones públicas.

El primer retrato del rey Carlos III estuvo a cargo del artista británico, Jonathan Yeo, quién capturó de manera magistral el rostro del actual monarca británico, sin embargo, la polémica se desató debido al exceso de tonos rojos que utilizó en el resto de la composición de la imagen, en la cual, se pretendía plasmar el lado humano del Su Majestad, así como el lado “moderno” de la monarquía británica, sin embargo, la interpretación social fue muy diferente a la idea con la que esta pieza de arte fue concebida.

“Artístico y macabro”, así califica la sociedad inglesa el primer retrato oficial del rey Carlos III

CNN realizó un sondeo aleatorio entre la sociedad británica para conocer su opinión en torno al primer retrato oficial del rey Carlos III y aunque la mayoría coincidió que se trataba de un trabajo artístico excepcional, también reconocieron que dicha pintura también tenía algo “diferente” y hasta “macabro”.

“Creo que es bonito, es diferente a lo que normalmente ves en un retrato real”, “Es artístico y macabro”, fueron dos de las opiniones de ciudadanos británicos que CNN recogió en torno al primer retrato oficial del rey Carlos III.

Por su parte, Kate Williams, historiadora de la Familia Real Británica de CNN, calificó el primer retrato del rey Carlos III como un auténtico desastre de relaciones públicas de la Corona Británica, además, señaló que el propio monarca parecía haber quedado en shock cuando lo presentó”.

El primer retrato oficial del rey Carlos III generó una gran polémica a nivel mundial. Foto: IG: theroyalfamily

“Bueno, Carlos parecía bastante sorprendido cuando lo vimos al revelarlo en el Palacio de Buckingham, el parecía caer en shock y al parecer sí pensó que era bastante vibrante, pero lo que creo que tenemos aquí es posiblemente otro desastre de relaciones públicas de la realeza a nivel mundial en nuestras manos”, expresó Kate Williams.

Para finalizar, Kate Williams señaló que, tras analizar las críticas de expertos en el tema, periodistas y ciudadanos, ha podido concluir que lejos de mostrar la cara moderna de la monarquía, este rojizo retrato representa a la perfección el pasado de la Corona Británica, el cual, estuvo manchado de sangre por la esclavitud ejercida por lo que claramente la pintura fue un fracaso total y para finalizar, señaló que un color verde o azul hubiera sido más favorable.

“Es problemático, he visto muchos comentarios en los que se cuestiona la implicación de la monarquía en la esclavitud y para algunos de aquellos, cuyos antepasados sufrieron la esclavitud, los he visto decir, bueno esto es muy apropiado, vemos al rey rodeado de este rojo que realmente evoca la terrible historia de opresión que vemos en el Imperio Británico y la esclavitud, así que no creo que sea un éxito, no es la monarquía moderna que Carlos quería mostrar, creo que un color diferente hubiera beneficiado, azul, o verde, porque sabemos que a Carlos le gusta lo ecológico, con ese rojo se ve como un poster de una película de terror”, finalizó Kate Williams.