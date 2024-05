IMÁGENES FUERTES: estudiante asesina a tiros al director de su escuela por llamarle la atención

La comunidad de Estambul, en Turquía, se encuentra conmocionada por el brutal homicidio del director de una escuela local, quien fue asesinado por uno de sus estudiantes. De acuerdo con medios locales, la víctima, identificada como Ibrahim Oktugan, falleció como consecuencia de cinco impactos de bala, los cuales supuestamente fueron disparados por un exalumno, quien días antes había sido expulsado de la institución por mal comportamiento.

Tras los sucesos, ocurridos el pasado 8 de mayo, tres sindicatos de docentes han anunciado huelgas en el país, suspendiendo las clases y los trabajos administrativos como forma de protesta por los hechos violentos. “Estamos enfurecidos. La violencia en las escuelas nos ha quitado otro colega”, se lee en una publicación oficial compartida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Ciencia de Turquía, uno de los más importantes en el país.

A días del brutal ataque se difundieron, en redes sociales, una serie de videos que muestran cómo fue que el alumno ingresó al plantel y le disparó al director de la escuela. De igual manera, se hizo viral un clip, presuntamente grabado por el agresor, en el que se le oye decir que abrió fuego contra el docente: “le disparé en la cabeza”, se escucha decir al supuesto agresor en una grabación que el mismo difundió en sus plataformas digitales.

En otras de las imágenes se ve al estudiante ingresando al plantel y caminando en dirección de la oficina del director; luego, en cuestión de minutos, se le ve bajando unas escaleras, esto supuestamente después de haber cometido el asesinato. Hasta ahora, las autoridades de Turquía no han confirmado que haya personas detenidas por estos hechos violentos, no obstante, los sindicatos de docentes han exhortado a la policía para que el crimen no quede impune y el homicida sea detenido.

Sindicato de profesores pide justicia para el director asesinado

En un documento oficial, compartido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Ciencia de Turquía, los miembros de la organización aseguraron que "estos incidentes violentos no pueden considerarse separadamente de la degradación de los trabajadores de la educación, provocada además por las políticas del ministerio", ya que según los miembros del sindicato, el atentado fue más que un simple ataque de ira, independiente de la nacionalidad o la identidad del atacante, quien aparentemente era migrante.

"El Ministerio de Educación dejó solos a los profesores y administradores escolares como únicos interlocutores contra los estudiantes y los padres", afirmó el sindicato en su comunicado. De igual manera, sindicato pidió al ministerio que actúe de inmediato y revierta las políticas que han causado las condiciones inseguras dentro de las escuelas del país.