VIDEO: maestra genera polémica en redes al enseñar a poner un condón con la boca

En redes sociales circula un video que ha causado gran polémica entre los internautas, ya que aparece una maestra ejemplificando a sus alumnos cómo debe colocarse un condón y cómo debe practicarse el sexo oral. Lo cual generó entre los propios estudiantes de la clase risas nerviosas y expresiones de sorpresa, pues la docente no se conformó con enseñar la manera en que debe colocarse el condón.

En el video, pidió a un alumno que tome un pene de plástico, al cual le coloca el condón con la boca y les dice a sus alumnos que este debe colocarse cuando el "pene esté erecto" y recomienda que con los labios se recorra todo el preservativo con los labios hasta cubrir todo el miembro viril durante una clase de educación sexual.

Pese a que el video fue difundido recientemente otra vez en la cuenta de X, antes Twitter, de Francisco Zea, y ya cuenta con más de 15 mil reproducciones y 40 retuits; ya había sido difundido previamente por otros medios en México en 2020 y causó polémica entre los usuarios de YouTube.

La clase fue grabada por uno o una de las estudiantes del curso en Ecuador y pronto se hizo viral en redes; sin embargo, volvió a causar gran polémica entre los cibernautas, pues hubo quienes apoyaron la clase tan explícita de la profesora y que actuara con tanta naturalidad, en tanto que otros consideraron como inapropiado su comportamiento frente a los adolescentes.

"Pues un aplauso se llama educación sexual y evita embarazos no deseados e its", "Tiene práctica", "No está bien, son menores de edad", "Pues nunca se las va olvidar como colocar el preservativo", "Sirve más eso que las mentadas ecuaciones", "No manches en mis tiempos no existían ni los preservativos", "La linea delgada entre educación sexual y perversión, que digo para nada es queja, a mi no me tocaron esas clases explicitas", son algunos de los comentarios que se pueden leer tras la publicación del comunicador.

Por otro lado, otros usuarios de X criticaron a Francisco Zea por haber compartido un video que ya es viejo, lo cual, aseguran, lo puede llevar a perder credibilidad entre sus seguidores.